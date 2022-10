GF Vip 7, ex volto di "Uomini e Donne" si autoinvita nella Casa: "Lo farei"

Ascolta questo articolo

Tempo di nuovi ingressi nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5. Difatti non è una novità che Alfonso Signorini stia cercando nuovi concorrenti per provare a completare il cast della settima edizione del reality, soprattutto dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini a causa della vicenda legata a Marco Bellavia.

Per il momento non si conoscono i nomi che dovrebbero entrare a giochi già iniziati ma, secondo le ultime indiscrezioni, i più accreditati sarebbero: Helena Prestes, nota soprattutto per aver avuto un flirt in passato con l’attuale vippone Daniele Del Moro e con Antonino Spinalbese; Max Bertolani, ex fidanzato di Pamela Prati; Teresa Langella, ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”; il conduttore Umberto Smaila; la contessa Patrizia De Blanck e infine Dayane Mello, anche se al momento quest’ultima sembra essere più un sogno che altro.

Ex volto di “Uomini e Donne” si autoinvita al “GF Vip”

Come riportato testualmente dal sito de “Il Sussidiario“, nella Casa ci entrerebbe con molto piacere anche l’influencer Tara Gabrieletto, che ha preso parte alle scorse edizioni di “Uomini e Donne”, ove viene ricordata soprattutto per il suo percorso all’interno del dating show con l’obiettivo di corteggiare Cristian Galella che la scelse immediatamente senza neanche aspettare la fine del programma.

L’ex corteggiatrice, intervistata a “Trends&Celebrities” condotto da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang su RTL 102.5 News, ha rivelato: “Il Grande Fratello Vip? Devo essere onesta, lo sto guardando pochissimo perché arrivo a casa alla sera tardi dopo il lavoro e sono distrutta. Io nella Casa? Non mi dispiacerebbe, sono sincera, anche se non so quanto riuscirei a resistere“.

Al momento però i suoi progetti sono totalmente lontani dalla TV, poiché si occupa di altro: “Gestisco un negozio che si occupa di toilettatura per animali, ho tantissimi clienti nel negozio di animali. Sono una toelettatrice, mi occupo di cani, gatti, conigli e maialini”.