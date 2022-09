GF Vip 7, Éva Henger: "Non entro nella casa, ma ci vedrei bene mia figlia Mercedesz"

Ascolta questo articolo

Le selezioni per il cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Orietta Berti e Sonia Bruganelli su Canale 5, stanno continuando ad andare avanti. Al momento le uniche tre certezze sono gli ingressi di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

Per gli altri vipponi invece ci sono ancora dei piccoli dubbi. Tuttavia, salvo clamorosi colpi di scena, negli studi di Cinecittà dovrebbero entrare anche Charlie Gnocchi, Ginevra Lamborghini, George Ciupilan, Carolina Marconi, Patrizia Rossetti, Antonino Spinalbese, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Attilio Romita.

L’intervista rilasciata da Éva Henger

Negli ultimi giorni, come riportato dal sito “Biccy“, Éva Henger ha rilasciato un’intervista al settimanale “Nuovo” in cui ha parlato anche del “Grande Fratello Vip”. Il suo nome potrebbe essere molto appetibile per un reality show, dal momento che l’attrice già conosce le dinamiche di questi programma per via della sua partecipazione a “L’isola dei famosi“, ove fece parlare del caso “canna-gate” contro Francesco Monte, e “La fattoria” condotta ai tempi da Barbara D’Urso.

Al “Grande Fratello” ha fatto solamente una comparsa durante la sesta edizione dedicata ai “nip” come insegnante di ungherese, ma non è mai diventata effettivamente un concorrente. E, come rivelato dalla diretta interessata, al momento non sembra voler far parte di una trasmissione che possa allontanarla da molto tempo dalla sua famiglia.

“No adesso non potrei partecipare“ afferma con decisione Éva per poi proporre una proposta ad Alfonso Signorini e ai suoi autori: “Non ce la farei a stare troppo tempo lontana da Jennifer, che ha 13 anni ma è ancora piccola ed ha bisogno di me. Vedrei bene Mercedesz all’interno della casa più spiata dagli italiani, ma con lei al mio posto manderei Massimiliano! Farei il tifo da casa: mi piace seguire mia figlia in Tv come ho fatto quando ero in ospedale, convalescente, e la seguivo all’Isola dei Famosi”.