GF Vip 7, Emy Buono si propone per far parte del cast: "Farei impazzire tutti"

Emy Buono, all’anagrafe Emilia Buono, ha preso parte all’ultima edizione de “La pupa e il secchione“, il reality show mandato in onda su Italia 1 con la conduzione di Barbara D’Urso insieme agli opinionisti Federico Fashion Style, Soleil Sorgè e Antonella Elia.

Nel programma è in gara insieme al secchione Alessandro De Meo. La coppia arriva fino alla puntata finale, in cui perde proprio all’ultimo minuto contro l’ex di Bosio, cioè Marialaura De Vitis ed Edoardo Baietti, ma in ambito sentimentale può ritenersi soddisfatta dal momento che esce dalla trasmissione insieme al pupo Denis Dosio, ed entrambi attualmente collaborano su OnlyFans.

Il desiderio di Emy Buono

Intanto Emy vorrebbe continuare a lavorare sul piccolo schermo, magari nel mondo dei reality show. In una recente chiacchierata ai microfoni di “Pipol Gossip“, rivela che accetterebbe immediatamente una eventuale proposta di Alfonso Signorini per prendere parte alla settima edizione del “Grande Fratello Vip”.

L’ex pupa in merito rivela: “Beh, il GF Vip lo farei subito. Non immagini che guai che farei lì dentro. Farei impazzire tutti, non darei tregua a nessuno” e, nell’eventuale chiamata da parte degli autori della trasmissione, sembra avere già le idee chiare su come comportarsi: “Vorrei fare la cretinetta con altri uomini e sentirmi libera di stuzzicare i “vipponi”.

Le provocazioni comunque resterebbero tali, siccome ci tiene a sottolineare di provare un sentimento molto forte per l’attuale fidanzato, ha davvero sudato per conquistare la sua fiducia durante l’ultima edizione de “La pupa e il secchione”, sottolineando comunque di non volerlo vedere nella Casa poiché vorrebbe godersi questa avventura da sola: “Se lo amo? Certo, molto. Io sono identica a lui. Credo di essere la sua versione femminile. Mi ci rivedo tantissimo. E siamo anche due pazzi che non hanno bisogno di finti perbenismi per piacere al pubblico”.