GF Vip 7, Eliana Michelazzo non farà parte del cast: "Pamela Prati non la vuole nella Casa"

Il caso Mark Caltagirone a oggi è l’argomento più chiacchierato della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti su Canale 5, grazie alla presenza di Pamela Prati nella Casa più spiata d’Italia.

Difatti l’ex primadonna del “Bagaglino” sta provando in ogni modo a pulirsi l’immagine dopo la brutta esperienza legata a Mark in cui per mesi, con delle ospitate pagate nelle varie trasmissioni di Barbara D’Urso e non solo, ha rivelato di amare il presunto imprenditore.

Le ultime indiscrezioni su Eliana Michelazzo

Con il ritorno di Mark, anche Eliana Michelazzo e Donna Pamela, o Pamela Perricciolo, sono ritornate nuovamente al centro dell’attenzione. Le due donne, ex agenti di Pamela Prati, in quel periodo sono state spesso ospiti di “Live – Non è la D’Urso” o “Domenica Live” per parlare di questa storia d’amore confermando sempre la sua esistenza.

Nei giorni scorsi, grazie anche a una intervista al settimanale “Chi Magazine” diretto da Alfonso Signorini, si è parlato di un possibile ingresso di Eliana negli studi di Cinecittà come concorrente. L’indiscrezione è stata data da Davide Maggio, ma a oggi la partecipazione della Michelazzo nel reality pare abbastanza improbabile.

Infatti “The Pipol Tv” rivela come la Prati non voglia la sua ex agente nella Casa: “Eliana Michelazzo, oggi è stata al centro di alcuni rumor che la davano quasi per certa come prossima concorrente del GFvip7. A lanciare questa notizia è stato, attraverso un tweet, il giornalista Davide Maggio. Pipol vi rivela che in realtà la Michelazzo non varcherà la porta rossa di Cinecittà. Pare infatti che Pamela Prati abbia imposto una clausola nel contratto di non condividere l’esperienza del reality con Eliana“.

Ovviamente a oggi si trattano solamente di voci, ma il fatto che Eliana non sia stata neanche ospite in una delle puntate del “GF Vip” sembra essere una prova del fatto che la Prati voglia mettere il proprio passato alle spalle.