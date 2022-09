GF Vip 7, Elettra Lamborghini diffida il reality e la sorella Ginevra: "Ho tentato tante volte un avvicinamento con lei"

Ascolta questo articolo

Nonostante i pochi giorni passati nella casa, Ginevra Lamborghini ha già raccontato alcuni aneddoti sulla sorella Elettra e di come il loro rapporto stenti a decollare. La vippona rivela addirittura di meravigliarsi molto quando la vede in TV, poiché ormai non se la ricorda quasì più.

Ginevra ammette di non avere più un contatto con lei da ormai 3 anni, e che si ignorano anche durante le feste di compleanno e di Natale. Proprioa riguardo rivela che, durante le ultime festività natalizie: “Mia madre mi chiese se potessi andarmene perché non ero gradita a cena. Non abbiamo litigato, c’è semplicemente stata una rottura“.

Elettra Lamborghini diffida il “GF Vip” e Ginevra

Durante la seconda diretta del “Grande Fratello Vip“, Alfonso Signorini annuncia a Ginevra che Elettra avrebbe diffidato sia il reality show che la stessa sorella. I motivi non sono stati rivelati ma molto probabilmente la compagna di Afrojack non avrebbe apprezzato proprio quelle affermazioni fatte dalla vippona nei giorni scorsi.

Nonostante i comportamenti freddi Ginevra, come riportato testualmente dal sito “Davide Maggio“, ha riprovato a tendere la mano nei confronti di Elettra: “Ho tentato tante volte un avvicinamento, ma non mi è stato concesso. Quindi io sono come ferma a novembre 2019. (…) Non posso pensare che i miei anni della maturità, in cui sto diventando donna, non ci conosciamo. I miei genitori mi dicevano: ‘Infatti non ha ragione, è come un lutto’. Ci sono tante persone che non si parlano”.

Ginevra rivela che molto probabilmente Elettra si starebbe comportando così perché avrebbe paura di essere sopraffatta e oscurata da lei in ambito musicale, ma questa dichiarazione non sembra convincere molto nè Alfonso Signorini che le due opinioniste in studio.

Comunque sia, nella parte finale, Ginevra ribadisce nuovamente che vuole tenere sempre una porta aperta: “Voglio chiedere anche scusa se mi sono comportata in modo indelicato, in modo anche un po’… chiamiamolo torbido, ma perché ero accecata dalla rabbia. Il sentirmi esclusa mi ha portato, a volte, a detestare la situazione e, quindi, a volte a comportarmi male nei suoi confronti”.