GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi si scusa con Nikita Pelizon: "Ero gelosa di Daniele. Con me la vita è stata crudele"

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni Elenoire Ferruzzi, una delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, ha cercato in tutti i modi di provare Nikita Pelizon. Alle sue spalle dapprima l’accusa di essere una persona che porta iella e poi, come mostrato in alcune clip su Twitter, sputa dietro di lei dopo la diretta di lunedì.

Questi atteggiamenti hanno immediatamente scatenato il popolo del web, che su Twitter hanno lanciato vari hashtag per invocare la squalifica di Elenoire. In merito si è unito anche Marco Bellavia, uscito dalla Casa per motivi di bullismo, rivelando come i comportamenti della Ferruzzi siano del tutto sbagliati.

Le scuse di Elenoire Ferruzzi a Nikita

Probabilmente, ripresa anche dagli autori e da Alfonso Signorini nelle ultime ore, Elenoire ha deciso di chiarirsi con Nikita Pelizon. L’icona del mondo LGBTQ+, come riportato sia da “Fanpage” che da “Biccy“, ammette di essersi comportata in questa maniera solamente perché fortemente gelosa di Daniele Dal Moro.

“Io dentro di me mi sento davvero ferita da Daniele, la mia vita è sempre stata crudele con me, non ne posso più” rivela Elenoire nei confronti di Nikita, dichiarando quindi che non sembra essere felice di come si stia approcciando l’ex volto di “Uomini e Donne” alla loro amicizia.

Il suo sfogo però non si ferma qui e continua parlando ancora di Daniele: “Tutto quello che ho detto là l’ho detto per gelosia, non verso di te. Quando mi piace qualcuno divento gelosa e possessiva“. In questa circostanza l’ex concorrente di “Pechino Express” le chiede i motivi del perché l’abbia etichettata come una gatta morta durante la diretta, ricevendo subito una sua risposta: “L’ho detto perché al momento pensavo quello, però poi mi sono resa conto che non è così perché tu lo fai con tutti, nel senso che sei fatta così, non c’è nulla di malizioso“.