Si stanno già accendendo le dinamiche per la nuova edizione del “Grande Fratello Vip“, che inizierà esattamente tra due giorni su Canale 5. Alla conduzione rivedremo nuovamente Alfonso Signorini, con la confermata Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti come opinioniste del reality show.

Proprio i due volti che sono presenti negli studi di Mediaset hanno il compito di accendere le dinamiche e magari creare qualcosina in più. Infatti la scorsa edizione la coppia formata da Sonia e Adriana Volpe, oltre a una presunta rivalità, non sono mai state capaci a integrarsi del tutto nel programma e raramente si sono rese davvero protagoniste.

Elenoire Ferruzzi e le vecchie accuse fatte su Sonia Bruganelli

Intanto sul web, in particolar modo “Biccy“, stanno girando delle vecchie dichiarazioni di Elenoire Ferruzzi nei confronti di Sonia Bruganelli. Da come si può leggere da alcuni tweet la nuova concorrente del “Grande Fratello Vip” non sembra avere una buona opinione nei confronti dell’opinionista.

In un tweet del 20 dicembre 2021 l’icona della comunità LGBT+ ha infatti dichiarato: “Bruganelli abbandona lo studio del gfvip. Domani mattina appuntamento alle ore 7:00 per la bruciatura del suo porro sul labbro. Se ne era completamente dimenticata, non puo fare tardi. E pensare che quel porro aveva deciso di conservarlo per il minestrone“ mentre, rispondendo a un suo fan sempre sul social, ci è andata giù ancora più pesantemente: “Una ce**a presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone”.

Alcuni fan del “Grande Fratello”, nei messaggi privati di Sonia Bruganelli, hanno fatto notare questi vecchi tweet fatti da Elenoire. Al momento la moglie di Paolo Bonolis non sembra però voler infierire più di tanto il colpo e, rispondendo a un utente, ha semplicemente dichiarato: “Ci divertiremo”, rinviando quindi il tutto per le prime puntate del “GF Vip 7”.