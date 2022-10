GF Vip 7, Edoardo Tavassi e Luca Onestini faranno parte del cast: le ultime voci

Ascolta questo articolo

Alfonso Signorini, e ormai non è più un segreto, sta cercando nuovi concorrenti per la settima edizione del “Grande Fratello Vip” che va in onda su Canale 5. Probabilmente la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione al televoto flash di Elenoire Ferruzzi sta facendo accelerare l’ingresso dei prossimi vipponi.

Negli ultimi giorni sono usciti svariati nomi che potrebbero far parte del cast. Tra le più gettonate troviamo Helena Prestes, ex fidanzata di Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese oltre che amica di Nikita Pelizon, e Teresa Langella, conosciuta per aver preso parte a “Uomini e Donne” nel ruolo di tronista.

I due nomi nuovi pronti a far parte del cast

Intanto il blogger Davide Maggio ha svelato i due volti pronti a prendere parte alla settima edizione del “Grande Fratello Vip”. Inizialmente però ci tiene a smentire l’ingresso di Eliana Michelazzo, l’ex agente di Pamela Prati nome tra l’altro fatto da lui stesso nei giorni.

“No Michelazzo. Vi do per certi Onestini e Tavassi“ afferma con decisione Davide Maggio per poi rivelare che ci saranno altri ingressi nelle prossime settimane: “Nei prossimi mesi, oltre a questi sei, ne entreranno altri. Andatevi a riguardare qualche #BOOM dei mesi scorsi”. Sotto ai commenti di Twitter poi specifica che tra i fratelli Tavassi entrerà solamente Edoardo, quindi la sorella al momento non dovrebbe prende parte alla trasmissione.

Nonostante questo Guendalina, in una intervista rilasciata a luglio, non ha nascosto il suo desiderio di far parte del “GF Vip” insieme alla propria famiglia per ravvivare un po’ le dinamiche della trasmissione: “Se fossi un autore prenderei me, mia madre e mio fratello al Grande Fratello. Non sarebbe stata una cosa troppo troppo divertente? Allora voglio lanciare questa idea, questa piccola lampadina agli autori. Anzi li sto proprio pregando. Ma prendeteci, che cosa ci fate con quelle mummie là dentro”.