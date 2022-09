GF Vip 7, ecco quando verranno annunciati i concorrenti ufficiali

Ascolta questo articolo

Per questa settima edizione del GF Vip, Alfonso Signorini ha deciso di agire in maniera diversa rispetto agli anni passati e non svelare i nomi dei concorrenti ufficiali del reality show, in partenza il prossimo 19 settembre.

Fino ad ora l’unico vippone ad essere stato confermato in maniera ufficiale è stato lo stylist Giovanni Ciacci, il quale porterà nella Casa la sua particolare storia e affronterà il delicato tema della sieropositività per la prima volta all’interno di un reality show.

Per quanto riguarda i nomi degli altri personaggi famosi in lizza per entrare nella Casa più spiata d’Italia, al momenton non vi sono certezze, ma solo tanti indizi, rilasciati in queste settimane dallo stesso Alfonso e dalle pagine social ufficiali della trasmissione.

Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni – Aldo Vitali, però, nel presentare ai lettori il nuovo numero del magazine, ha annunciato a sorpresa il nome del secondo concorrente ufficiale, ovvero la cantante Wilma Goich, della cui partecipazione si vociferava già da diverse settimane sul web.

Ma non solo, perché Vitali ha anche fatto sapere che per scoprire i nomi degli altri 22 vipponi che varcheranno la porta rossa di cinecittà dovremo pazientare ancora un po’, più precisamente dovremo aspettare fino alla sera del 19 settembre, quando andrà in onda la prima puntata del programma.

Nessuna anticipazione dunque sui concorrenti della settima edizione del GF Vip, nonostante il direttore della rivista ha annunciato che Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli e Orietta Berti stanno preparando per la nuova edizione molte sorprese e saranno tante anche le novità: “Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli ed Orietta Berti ci raccontano tante novità sul GF Vip. Inoltre vi sveleremo il secondo concorrente ufficiale di questa edizione. Dopo Giovanni Ciacci, vi diciamo che ci sarà Wilma Goich. Per gli altri 22 nomi ci sarà da aspettare. Questa è la grande novità di quest’anno. Sì dovremo aspettare la sera del 19 settembre, quando partirà il programma. In pratica è cambiata la liturgia del GF.“