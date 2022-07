GF Vip 7, ecco chi non farà parte della nuova edizione del reality

Ascolta questo articolo

Il prossimo settembre prenderà il via la nuova edizione del GF Vip, la settima, sempre condotto da Alfonso Signorini e al momento diversi personaggi più o meno noti stanno sostenendo i provini per provare ad entrare nella Casa più spiata d’Italia.

In queste settimane sono circolati diversi rumors e sono stati fatti tanti nomi di personaggi dello spettacolo che a detta del gossip sarebbero pronti a entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Se per ora non ci sono certezze riguardo coloro che effettivamente varcheranno la porta rossa, nelle scorse ore il portale TvBlog ha svelato i nomi di alcuni Vip che molto probabilmente non faranno parte della settima edizione del reality show.

Tra i nomi citati spicca quello di Elisa Esposito, la cui partecipazione alla trasmissione di Alfonso Signorini sembra ormai certa: Elisa è diventata famosa tra i più giovani grazie ad alcuni video pubblicati su TikTok in cui tiene lezioni di “corsivo“, un particolare modo di parlare che imiterebbe quello delle ragazze milanesi. Anche la stessa Esposito negli socrsi giorni aveva pubblicato sui suoi profili social un video nel quale svelava di aver ricevuto la proposta di partecipare al GF Vip, ma a quanto pare qualcosa è cambiato nelle ultime ore e – almeno per il momento – la “prof del corsivo” non sarà tra i concorrenti del Gf.

Fuori dai giochi per il secondo anno consecutivo anche l’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli, il quale già lo scorso anno era stato sul punto di fare il suo ingresso nel reality show. Sfumata quell’opportunità, Giulio nelle scorse settimane aveva lanciato un nuovo appello ad Alfonso Signorini, ribadendo al conduttore la sua volontà di prendere parte al programma.

Infine, anche la cantante e attrice spagnola, celebre per la sua partecipazione a Il mondo di Patty, Brenda Asnicar, non sarà tra i protagonisti del GF Vip 7: secondo TvBlog, infatti, l’attrice di teatro non farà parte della prossima edizione del reality, ma magari potrebbe approdare in altri show della tv italiana, come Ballando con le stelle o Tale e quale Show.