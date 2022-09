GF Vip 7, durante la notte Ginevra Lamborghini svela quanto guadagna: "Non ho i soldi per fare tante cose".

Ascolta questo articolo

Incredibile, ma vero: anche i Lamborghini piangono! Durante la notte scorsa, Ginevra Lamborghini ha parlato a lungo con Nikita Pelizon, arrivando al punto di lamentarsi per lo stipendio che percepisce nell’azienda di famiglia dove lavora. Chi ha immaginato la Lamborghini vivere nel lusso e nell’agiatezza, deve ricredersi dopo le parole pronunciate dalla stessa ragazza durante un severo sfogo.

“Tu sei un’infame! Non sei innamorata se non del suo conto in banca Sei attaccata alle cose. Sei una materialista” ha inveito Ginevra contro Giaele de Donà, colpevole – secondo la sua opinione – di stare con il marito per una mera questione di soldi e per tutti gli agi che la vita con lui le garantiscono: dagli yacht, all’elicottero fino ad arrivare all’aereo privato.

Le controverse dichiarazioni di Giaele al Gf Vip

Nella notte Nikita Pelizon e la Lamborghini hanno parlato a lungo e la sorella di Elettra ha avuto modo di chiarire alcune cose in merito alla sua vita privata, facendo cadere quei soliti luoghi comuni che inevitabilmente si porta dietro grazie – o per colpa – del suo ingombrante cognome.

“Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 Euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro“.

Ha poi aggiunto lasciando tutto il web alquanto perplesso: “Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini. Il pieno costa 120 Euro se non di più. Non spreco e sto attenta ai soldi. Poi in un periodo come quello di adesso che gli italiani perdono i soldi. Non sputo sul denaro sia chiaro. Lei non mi conosce e spara sentenze. Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati. Quella mi dice che ho le carte di credito per comprare di tutto, ma cosa ne sa? Io quelli come lei li conosco! Andavo in un collegio e avevo i compagni che se non avevi le scarpe firmate ti prendevano in giro. Io non sono fatta così a me non frega un cavolo”.

Dichiarazioni molto forti che, con ogni probabilità, saranno riprese forse anche in puntata, considerando soprattutto l’impatto che hanno avuto sul web, dove in molti si sono sentiti oltraggiati da queste parole, reagendo a volte anche con un pungente sarcasmo.