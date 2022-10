GF Vip 7, due sponsor se ne vanno. Paura per i vipponi: "Pezzi di m***a, fate schifo!"

Ascolta questo articolo

Il suicidio mediatico di Marco Bellavia sta facendo discutere non poco in queste ore. Non solo il “Grande Fratello Vip” sta vivendo momenti di forte tensione, ma anche il pubblico è fortemente risentito per l’atteggiamento impietoso che alcuni vipponi hanno riservato al loro ex compagno di viaggio.

Marco ha palesato i suoi problemi a tutti i suoi coinquilini, ma l’unica che ha cercato di stargli vicino è stata la Fiordalisi che, però, non è riuscita da sola a sollevare l’animo di Bellavia. Altri vipponi invece lo hanno bullizzato, schernito e rimprovarato fino a isolarlo completamente. Da lì la decisione, presa anche dietro consiglio della redazione, di abbandonare il gioco.

Il web sta chiedendo a gran voce che vengano presi seri provvedimenti e sembra proprio che qualcosa si stia muovendo in tal senso. In queste ore, infatti, sono già due gli sponsor che hanno deciso di voltare le spalle al reality: Amica Chops e TooA hanno inviato comunicati che annunciano il loro ritiro.

GF Vip, gli sponsor prendono le distanze

“Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli. Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del Gf Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono. Teniamo a chi ci segue e ci sceglie tutti i giorni per la propria tavola”.

Mentre TooA scrive: “Buonasera, la società TooA è costernata da quanto accaduto ed ha già provveduto, attraverso i propri legali, ad inviare una nota ufficiale a Mediaset prendendo una chiara posizione in merito alle azioni, non in linea con i valori espressi da TooA, avvenute all’interno del programma. TooA ritiene il comportamento dei concorrenti della casa del Grande Fratello Vip inaccettabile e lesivo. TooA è e sarà sempre a favore dell’inclusione e a difesa dei diritti dei più deboli. Cordiali saluti, TooA”.

Non solo, fuori dalla Casa – così come riporta il sito Biccy.it – sono arrivate grida di protesta. A quanto pare Regina de Roma, una fan del programma che già nelle passate edizioni si era presentata a Cinecittà per urlare le sue sentenze, anche in questa occasione ha raggiunto la residenza dei vipponi: “Siete degli schifosi e Ciacci è n’pezzo de me**a. Ginevra fai proprio schifo. Anzi fate tutti schifo. Cicci sei un verme, Luca diglielo che è un verme. Ginevra pezza de m***a. Luca falli fuori tutti sti schifosi. Pamela Prati tu sei na ce**a. Ciacci verme tutte l’Italia ce l’ha con te. Brutti schifosi noi siamo con Marco, Ginevra fai schifo”.

La signora è stata portata in caserma, ma il suo messaggio ha dato i suoi frutti visto e considerato che dopo averlo ascoltato alcuni vipponi sono tornati sui loro passi, come la Lamborghini che si è resa conto di aver esagerato e di aver davvero fatto del bullismo a Marco Bellavia. I giochi ormai sono fatti e anche la presa di coscienza potrebbe essere arrivata troppo tardi.