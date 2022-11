GF Vip 7, due nuovi concorrenti da "Uomini e Donne" e la programmazione di Natale: "Andrà in onda a Santo Stefano"

Ascolta questo articolo

Durante la diretta di giovedì sono entrati sei nuovi concorrenti all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip”, ma molto probabilmente le sorprese non dovrebbero essere finite qui. Difatti Alfonso Signorini pare che stia cercando nuovi volti da affiancare all’attuale cast del reality show in onda su Canale 5.

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” durante l’ultima puntata di “Casa Pipol” si è parlato di nuovi ingressi nel “GF Vip”. Uno quasi certo sembra essere Eugenio Colombo, il ragazzo nato a San Giorgio a Cremano tronista nell’edizione 2012-2013 di “Uomini e Donne” da poco single dopo circa dieci anni di amore con Francesca Del Taglia coronato con la nascita di due figli.

Dall’universo di “Uomini e Donne” dovrebbe arrivare un altro concorrente dal trono over, come anticipato dalla conduttrice Samara Tramontana. Il nome non viene fatto ma in molti sui social network non escludono che possa essere Gemma Galgani, sempre più a margini delle ultime dinamiche della trasmissione condotta da Maria De Filippi oppure Ida Platano, che come riportato da Lorenzo Pugnaloni ha lasciato la trasmissione insieme al suo fidanzato Alessandro Vicinanza.

Il presunto ritorno di Marco Bellavia

Sempre “Blog Tivvù” rivela come Gabriele Parpiglia abbia smentito il possibile rientro di Marco Bellavia nella Casa più spiata d’Italia: “Da ora sarà ospite fisso insieme agli eliminati nonostante sia andato via dal GF Vip ma sarà ospite. Lui vuole fare la quarantena perché vuole andare a trovare Pamela ma la risposta, al momento è no“.

Infine ci sono degli aggiornamenti sulla programmazione natalizia in cui, salvo clamorosi colpi di scena, non ci sarà tra gli opinionisti Sonia Bruganelli: “Vi do una notizia, se negli altri anni il GF vip ha tenuto compagnia durante la puntata natalizia, quest’anno andrà in onda il 26 di dicembre, a Santo Stefano. Tra poco inizierà il nuovo ciclo con una puntata a settimana e poi tornerà il 2 gennaio”.