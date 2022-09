GF Vip 7, due ex volti di "U&D" nel cast: i nomi

Ascolta questo articolo

Sono tre i concorrenti ufficializzati per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Orietta Berti e Sonia Bruganelli: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e negli ultimi giorni è arrivata la conferma di Pamela Prati.

L’ex volto di “Detto fatto”, il programma di Rai 1, ha mostrato la sua felicità per avere l’occasione di parlare della sua sieropositività in un programma tanto seguito come il “GF Vip”. Pamela Prati invece desidera ardentemente rilanciare nuovamente la propria carriera televisiva dopo il caso Mark Caltagirone. Per Wilma si tratta più o meno della stessa cosa, siccome l’ex compagna di Edoardo Vianello da un po’ di tempo è sparita dal piccolo schermo.

Gli ultimi due nomi per il “GF Vip 7”

Intanto gli autori stanno lavorando per completare il cast del “Grande Fratello Vip”. Oltre ai tre vipponi già ufficializzati, sembrano essere a un passo anche Charlie Gnocchi, George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Carolina Marconi, Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti, Antonella Fiordelisi, Amaurys Perez e Antonino Spinalbese, seppur altri concorrenti verranno confermati nei prossimi giorni.

A questi, salvo clamorosi colpi di scena, si aggiungeranno dei personaggi provenienti dal mondo di “Uomini e Donne“. Secondo Amedeo Venza, ex conoscenza del programma condotto da Maria De Filippi, due vecchi partecipanti del dating show avrebbero detto già di “sì” alla proposta di Alfonso Signorini e sarebbero Luca Salatino e Teresa Langella.

Luca Salatino si è fatto conoscere nel programma della Queen Mary per via del suo corteggiamento alla tronista Roberta Giusti nell’edizione 2021/2022 di “Uomini e Donne”. Dopo la scelta di Roberta, venne contattato immediatamente dalla redazione per diventare il nuovo tronista occupando questo ruolo dal mese di gennaio 2022.

La notizia su Teresa Langella invece non sorprende più di tanto. Infatti, secondo i beninformati, insieme al suo fidanzato Andrea Del Corso e Asia Gianese, hanno il compito di formare il triangolo amoroso un po’ come successo durante la sesta edizione con Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè.