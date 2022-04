GF Vip 7, Drusilla Gucci si candida: "Sarebbe un modo per combattere il mio essere asociale"

Mancano svariati mesi per l’inizio della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, ma secondo alcune indiscrezioni Alfonso Signorini avrebbe già iniziato i suoi lavori sottotraccia. Difatti nelle ultime settimane sono stati accostati alcuni volti dello spettacolo, come Pamela Prati, Verónica Cozzani, Alvaro Vitali, Sandra Milo e Antonio Zequila, ove quest’ultimo ha lanciato una vera e propria candidatura per far parte del cast.

Come riportato testualmente da “Blog Tivvù” anche Drusilla Gucci, in una recente intervista rilasciata da Dayane Mello e Andrea Dianetti per “Pupa Party” in onda su Mediaset Infinity, avrebbe espresso il proprio desiderio di poter far parte del cast della prossima edizione del “GF Vip”.

Le parole di Drusilla Gucci sul “GF Vip”

Per la fidanzata di Francesco “Lenticchio” Chiofalo, quest’ultimo attualmente nel cast di “La pupa e il secchione”, il “GF Vip” potrebbe rappresentare un occasione per combattere alcune sue paure: “Se me lo propongono sarebbe un modo per combattere il mio essere asociale, chiusa in casa con altri esseri umani. Lo farei per vedere come reagisco anche io”.

Attualmente comunque si tratta di una candidatura come le altre, siccome Mediaset sta lavorando soprattutto per regalare a Ilary Blasi un cast di degno livello per la sua “L’isola dei famosi”, che sta ottenendo un buon successo in ambito Auditel grazie anche alla sinergia tra Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

Drusilla parla del suo fidanzato

E, sempre come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, si parla anche del suo attuale fidanzato impegnato nel programma di Barbara D’Urso: “Per il momento non c’è crisi di nessun tipo. Io glielo detto nel caso non avesse recepito glielo faccio recepire nel mio modo. Insomma questo contatto fisico, quindi l’ho messo in guardia. Andrò in villa, in studio, dipende dove mi fanno entrare, se fa qualcosa di male non sto zitta“.

Nega poi di conoscere l’ex di Francesco, che ultimamente sta uscendo molto sui social e sulle riviste dei gossip per alcune interviste in cui parla proprio della sua relazione, ormai naufragata da anni, con Lenticchio.