GF Vip 7, Cristina Quaranta farà parte del cast: l’indiscrezione

Si sta lavorando duramente per completare il cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, in cui Alfonso Signorini sta trovando alcuni piccoli problemi nel trovare i giusti volti per completare la scuderia. Al momento le uniche conferme sono quelle di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati, ma nella Casa dovrebbero entrare almeno altri 20 vipponi.

Intanto nelle ultime ore Patrizia Groppelli ha ufficializzato la sua non partecipazione al “GF Vip 7”, rivelando come alcuni problemi di salute del padre e del cane Aristotele le hanno fatto prendere la decisione di restare accanto alla sua famiglia e non abbandonarli per prendere parte al reality show in onda su Canale 5.

Le ultime indiscrezioni sul “GF Vip 7”

Intanto i social del “Grande Fratello Vip” hanno rilasciato il 22esimo indizio sui social network, immediatamente analizzato dalle fanpage del reality. Secondo le ultime indiscrezioni nell’ultima clip pubblicata dagli autori è stato annunciato l’ingresso di Cristina Quaranta, come tra l’altro già accennato nei giorni scorsi da “The Pipol Tv”.

L’indiscrezione viene rilasciata dalla pagina Instagram di “GFVipNews“, in cui vengono analizzati alcuni indizi che sembrano confermate la partecipazione di Cristina: “Cristina Quaranta è la vip misteriosa del 22° indizio pubblicato dal profilo ufficiale del GF Vip. L’unica prova che fa pensare al suo nome è: Il tatuaggio a forma di stella sul suo piede che si intravede nel video. Dunque Cristina Quaranta entrerà nella casa di GF Vip ed è anche la ragazza ex di Non è la Rai che aveva anticipato ‘The Pipol Tv’ negli scorsi giorni”.

Oltre al probabilissimo ingresso di Cristina Quaranta nella Casa, gli altri vipponi che sembrano a un passo nel far parte della trasmissione sono George Ciupilan, Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Attilio Romita, Patrizia Rossetti, Elenoire Ferruzzi, Edoardo Donnamaria, Gegia, Charlie Gnocchi e molto probabilmente anche Antonella Fiordelisi, come svelato dall’ex volto di “Uomini e Donne” per sbaglio sui social.