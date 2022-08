GF Vip 7, concorrente annunciato da Signorini potrebbe saltare: "Ha ricevuto proposte lavorative molto più grandi"

Ascolta questo articolo

In una delle vecchie storie pubblicate su Instagram, Alfonso Signorini ha annunciato, seppur non facendo nessun nome ma pubblicando una prova piuttosto chiara, l’ingresso di Chadia Rodriguez come concorrente della settima edizione del “Grande Fratello Vip”, reality show in onda dal mese di settembre su Canale 5.

Fino a pochissimi giorni fa il suo ingresso pareva certo, ma secondo il giornalista Alessandro Rosica, conosciuto con il nickname di “Investigatore Social” sul web, Chadia avrebbe cambiato idea per vie delle ultime proposte ricevute che sarebbero decisamente più allettanti rispetto a far parte della Casa più spiata d’Italia.

Le ultime indiscrezioni sul “GF Vip 7”

In merito alla voce su Chadia, il giornalista afferma: “Quello che sta succedendo avrebbe dell’incredibile, quasi senza precedenti. Chadia, è stata corteggiata a lungo da Alfonso, la cantante, avrebbe accettato seduta stante l’invito di Signorini, nel frattempo però, per lei sono arrivate proposte lavorative molto più grandi“.

Per questo motivo, salvo ulteriori ripensamenti, la cantante non dovrebbe far parte del cast: “A questo punto, Chadia sarebbe certa di non voler andare più al GF vip, dando così un clamoroso due di picche ad Alfonso e autori. Ricordiamo che Alfonso, circa un mese fa, mise delle storie Instagram, dove confermava l’entrata di Chadia“.

Intanto Chadia sta continuando a portare avanti la sua passione per la musica, partecipando al “Coca-Cola Summer Festival 2022” a Paestum, condividendo il pacco con artisti già affermati tra cui i Gemelli DiVersi, Alvaro Soler, Baby K, i Sottotono ed i The Kolors.

Intanto, continuando a parlare del cast, l’unico nome certo che farà parte del “Grande Fratello Vip” è Giovanni Ciacci. L’ex hair stylist di “Detto fatto”, intervistato al settimanale “Chi Magazine” diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato di essere molto felice nell’avere la possibilità di poter parlare della sua sieropositività in prima TV e in un programma tanto seguito anche da un pubblico più giovane.