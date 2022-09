GF Vip 7, Carolina Marconi attacca Giaele De Donà: "Ti fai mantenere da tuo marito, il vostro non è vero amore"

Ascolta questo articolo

Un nuovo scontro si registra all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“. Partendo dall’inizio, l’influencer Giaele De Donà nei giorni scorsi ha rivelato di vivere un matrimonio aperto con il marito, in cui molti ricordano le stesse dinamiche vissute nella scorsa edizione dal trio formato da Alex Belli, Soleil Sorgè e Delia Duran.

Il marito di Giaele è l’americano Bradford Beck, un ingegnere aerospaziale e anche imprenditore. L’uomo è CEO di “United Aeronautical Corporation“, che ha sede a North Hollywood, in California, e che progetta e costruisce materiale aeronautico. Negli Stati Uniti l’imprenditore Bradford ha un nome molto importante e, secondo le indiscrezioni, sarebbe anche piuttosto ricco per via delle collaborazioni con vari paesi in tutto il mondo, compresa l’Italia.

Il faccia a faccia tra Carolina Marconi e Giaele De Donà

Come riportato testualmente dal sito diretto da Davide Maggio, Carolina non è convinta dalla bontà dei sentimenti tra Giaele e il marito: “Per me la vostra relazione non è amore. Lui è una persona che ha tanti soldi, è miliardaria, ti mantiene, ti fa fare la vita di lusso. Gli vuoi bene, ma per me non è amore. La storia d’amore per me è altro. Ti auguro nella vita di conoscere l’amore, ma l’amore quello vero”.

Nel corso della discussione Giaele ricorda di essere laureata ed ha il suo brand di moda, per questo motivo invita Carolina a non rilasciare dei giudizi immediati nel proprio matrimonio. La Marconi però continua imperterrita per la propria strada, sottolineando come per lei sia impossibile accettare una relazione in cui il proprio uomo condivide il letto con altre donne.

Giaele continua però a giustificarsi, e così Carolina inizia ad alzare i toni: “Gli vuoi bene, ti piace il conto in banca e ti fa comodo. Devi essere sincera, l’amore è altro. Stai dalla mattina alla sera con questo anello che costa 60.000 euro e ti sta pure grande. Ma parcheggialo questo anello. Ma fatti conoscere per quello che sei. C’hai 150.000 euro in una mano. Ma perché non te le sei messa in cassaforte?”.

Si è trattata comunque di una sfuriata piuttosto importante quella fatta da Carolina che, passate un paio di ore, parla in privato con Giaele scusandosi con l’influencer.