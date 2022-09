GF Vip 7, Attilio Romita contro Giucas Casella: "Un vecchio bavoso e viscido"

Ascolta questo articolo

Tra i concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” troviamo Attilio Romita. L’ex volto del telegiornale del TG1 non ha mai nascosto il suo desiderio di prendere parte a un reality show e, grazie ad Alfonso Signorini e al suo staff, è entrato a far parte del programma in onda su Canale 5.

Nel giro di pochi giorni Attilio, come si può leggere facilmente sui social network, sta conquistando la simpatia del pubblico da casa per via del suo carattere schietto. Il giornalista intanto, nella giornata di ieri, ha parlato dei concorrenti della scorsa edizione del “GF Vip”, lanciando una frecciatina piuttosto pesante nei confronti di Giucas Casella.

Le accuse di Attilio nei confronti di Giucas

Durante una chiacchierata con Sara Manfuso, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, Attilio accusa Giucas di essersi comportato da viscido e bavoso nei confronti delle ragazze presenti la scorsa edizione. Per di più il vippone non nasconde che averlo visto provare ad acchiappare un po’ di pelle durante la doccia con le più giovani è stato piuttosto brutto.

“C’era Giucas Casella la scorsa edizione, che faceva la doccia con due ragazze che gli si strusciavano addosso e c’era lui che allungava le mani su queste due ragazze” si legge sul sito “Biccy” che poi aggiunge: “Ma la cosa è andata avanti per un quarto d’ora. Guarda è stata una cosa molto viscida e brutta. Vedere questo vecchio bavoso che veniva preso in giro da queste due bellissime ragazze e che tentava di acchiappare un po’ di pelle. La scena è stata proprio terribile“.

Un attacco schietto da parte di Attilio, che non esclude ulteriori sorprese nelle prossime dirette. Infatti non va escluso che l’illusionista possa entrare nella casa del “Grande Fratello Vip” per avere un confronto con Attilio e magari cercare di difendersi dalle accuse ricevute da lui.