GF Vip 7, Antonella Fiordelisi spoilera per sbaglio la sua presenza nel cast

Manca circa una settimana per l’inizio della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5 che rivede la conduzione di Alfonso Signorini. Fino a questo momento nel cast sono stati confermati i nomi di Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati.

Ovviamente ci saranno tanti altri volti che prenderanno parte alla trasmissione. Secondo le ultime indiscrezioni, di cui mancherebbero solamente l’ufficialità, negli studi di Cinecittà sbarcheranno anche Antonino Spinalbese, Ginevra Lamborghini, Patrizia Rossetti, George Ciupilan, Carolina Marconi, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria ed Elenoire Ferruzzi.

Il nome nuovo per la settima edizione del “GF Vip”

Ovviamente, come capitato già per le scorse edizioni del “Grande Fratello Vip”, quest’anno Signorini attingerà dalle trasmissioni di Maria De Filippi. Difatti già da tempo si parla di una possibile presenza di Teresa Langella nella Casa più spiata d’Italia, che nel caso avrebbe la responsabilità di creare un nuovo “triangolo amoroso” insieme al fidanzato Andrea Del Corso e l’influencer Asia Gianese, come ha fatto capire quest’ultima nelle storie di Instagram.

Intanto però la pagina Instagram “GFVIPNews” ha rivelato che un altro volto di “Uomini e Donne”, precisamente Antonella Fiordelisi, ha annunciato per sbaglio la sua presenza nel “GF Vip”. Nelle storie di Instagram ha infatti pubblicato uno scatto in cui si troverebbe nel dietro le quinte della trasmissione, e lo sfondo assomiglia proprio a una vecchia foto pubblicata dal regista Alessio Pollacci lo scorso mese.

“Antonella nelle sue storie Instagram ha pubblicato un video in cui si trovava nel backstage del GFVIP“ si legge sulla fanpage dedicata alla trasmissione che poi aggiunge: “Il luogo è identico a quello della foto che aveva pubblicato il regista Alessio Pollacci circa un mese fa, infatti si può notare che il pavimento, le mura, le finestre e il tetto mostrati nella storia sono uguali a quelli della foto del regista. Inoltre Antonella ha inserito l’emojy della clessidra, per far capire che manca poco, dunque si riferiva proprio al GFVIP”.