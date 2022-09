GF Vip 7, anticipazioni: ritorna Adriana Volpe

Ascolta questo articolo

Nella scorsa edizione del “Grande Fratello Vip” Alfonso Signorini ha provato a creare delle dinamiche già dagli opinionisti, mettendo negli studi di Canale 5 sia Adriana Volpe che Sonia Bruganelli. Entrambe infatti sono legate da una lunga rivalità e, nonostante alcune dichiarazioni di circostanza, non si tirano mai indietro nel lanciarsi delle frecciatine.

Per esempio la Volpe, intervistata dal sito “Fanpage“, oltre a sfogarsi per la sua non partecipazione al “Grande Fratello Vip” come opinionista, ha accusato la moglie di Paolo Bonolis di essere una persona poco coerente, siccome aveva dapprima dichiarato di non voler parte al “GF Vip” per poi accettare dopo poco tempo la proposta di Signorini.

Adriana Volpe ritorna al “Grande Fratello Vip”

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dal sito “Tv Blog“, Adriana Volpe ritornerà nuovamente negli studi di Canale 5. Il suo esordio avverrà proprio nella puntata di questa sera ma ovviamente non nel ruolo di opinionista, poiché il proprio posto è stato preso da Orietta Berti.

“Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che domani sera, nella quarta emissione del Grande Fratello Vip 7 siamo in grado di anticiparvi che torneranno ad incrociarsi” Si legge sul sito “Tv Blog” per poi aggiungere: “E chissà, torneranno magari a battibeccare come ci hanno meravigliosamente abituato lo scorso anno”.

Oltre a un possibile confronto con Sonia, l’ex opinionista entrerà nella Casa per fare una sorpresa a un concorrente: “Entrerà nella per fare una bella sorpresa al suo amico Giovanni Ciacci. I due, come forse molti ricorderanno, sono stati protagonisti di un episodio nel marzo dello scorso anno, quando Adriana Volpe conduceva il programma diffuso da Tv8 “Ogni mattina“. In quell’occasione Ciacci era al telefono proprio con la conduttrice della trasmissione, che si è accorta che il buon Giovanni non stava bene, infatti l’attuale concorrente del Gf vip 7 svenne durante la telefonata, come poi egli stesso raccontò in una intervista, con Adriana che chiamò subito i soccorsi”.

Nelle ultime settimane comunque Adriana Volpe è stata sempre molto presente sui social network, ove ha commentato le dinamiche del “Grande Fratello Vip” alla sua maniera rilasciando alcuni like a degli utenti su Twitter in cui, indirettamente, ha lanciato delle frecciatine sempre a Sonia. E già da stasera può togliersi qualche sassolino dalle scarpe.