GF Vip 7, anticipazioni lunedì 26 settembre: entra Soraia, sarà scontro con Elenoire Ferruzzi

Quella che andrà in onda stasera 26 settembre su Canale 5, sarà la terza puntata del “Grande Fratello Vip“. In settimana sono accadute diverse cose che andranno ad animare la diretta condotta, come sempre, da Alfonso Signorini in prima serata su canale 5.

A tenere banco in questi giorni sono stati i diversi attacchi reciproci tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. I due, che all’inizio non hanno nascosto di essere legati da una bella amicizia, sono arrivati ai ferri corti dopo l’insinuazione della vippona in merito ad un interesse di Luca nei suoi confronti. I due si sono chiariti, ma Elenoire ha ammesso che da parte sua c’è molto interesse che potrebbe addirittura sfociare in un innamoramento. A questo punto Luca si è tirato indietro e ha sottolineato che il rapporto tra loro potrà basarsi solo su un’amicizia e niente più.

GF Vip, gli ospiti e i confronti della diretta in onda stasera su Canale 5

Questa sera farà il suo ingresso nella Casa Soraia Ceruti, la fidanzata dell’ex tronista, per avere un confronto con la Ferruzzi, così come anticipato sul sito Biccy.it. La ragazza non raggiungerà la dimora di Cinecittà solo per confrontarsi con Elenoire, ma anche – e soprattutto – per dare conforto al suo fidanzato che tanto ha sofferto la sua lontananza in settimana, tanto da pensare addirittura di abbandonare il gioco.

Un altro momento che promette scintille è il confronto che avverrà tra Giucas Casella e Attilio Romita, quest’ultimo reo di aver definito l’ex vippone “vecchio viscido bavoso“, così come si legge sul comunicato Mediaset: “Attilio Romita si è lasciato andare ad alcune affermazioni non proprio di stima sul conto dell’ex gieffino Giucas Casella che non ha certamente gradito e ha deciso di dire la sua e tornare nella “sua” ex Casa”.

Spazio avrà anche Giaele De Donà, dopo le sue affermazioni circa il suo matrimonio con l’imprenditore americano: “Entrata nel loft di Cinecittà lo scorso giovedì, ha raccontato senza giri di parole di come il suo matrimonio sia basato su un rapporto di coppia aperto. Il suo essere “open mind” ha diviso le opinioni della Casa”, non ci resta che attendere poche ore per assistere a questi nuovi sviluppi.