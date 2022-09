GF Vip 7, annunciato il secondo concorrente ufficiale

Ascolta questo articolo

Arrivano le prime ufficialità per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il primo nome a essere stato confermato per far parte del cast è stato quello di Giovanni Ciacci, come rivelato dal diretto interessato sul settimanale “Chi Magazine”.

L’ex volto di “Detto fatto” ha mostrato tutta la sua felicità in merito a questa possibilità, rivelando di essere pronto a raccontare della sua sieropositività in prima TV e in un programma tanto seguito: “Coglierò l’occasione di poter raggiungere tante persone che mi seguono in tv per raccontare cosa significhi essere sieropositivi oggi”.

L’ultimo nome annunciato per il “GF Vip 7”

Intanto la pagina social di “Tv Sorrisi e Canzoni“, il settimanale diretto da Aldo Vitali, ha annunciato il secondo concorrente del “Grande Fratello Vip”, che tra l’altro non sorprenderà più di tanto il pubblico da Casa poiché già accostata più volte nei scorsi mesi: “Sorrisi può annunciarvi che il secondo concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP è Wilma Goich“.

Tra l’altro proprio recentemente Wilma Goich ha rilasciato un’intervista: “Oggi a frenarmi è il pensiero di lasciare mio nipote Gianlorenzo da solo. Ora ci siamo nuovamente parlati, ma non c’è nulla di definitivo. Diciamo che dipende più da me che da loro”.

I suoi dubbi non erano legati solamente al proprio aspetto familiare: “La cosa più difficile è quella di condividere lo stesso tetto con così tanti sconosciuti. È come tornare indietro nel tempo a quando era bambina. Qui, però, c’è una grande differenza: quando si è piccoli si ride e si scherza per tutto mentre quando si è adulti decisamente lo si fa molto meno”.

Come ci si può capire da questo annuncio rilasciato da “Tv Sorrisi e Canzoni” l’ex compagna di Edoardo Vianello sembra aver sciolto tutti i suoi dubbi in merito alla propria partecipazione al “Grande Fratello Vip”, decidendo quindi di rimettersi in gioco nel reality.