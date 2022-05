GF Vip 7, Amanda Lear e Cristiano Malgioglio nuovi opinionisti: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Manca solamente l’annuncio ufficiale, ma Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono state fatte fuori per la prossima edizione del “Grande Fratello Vip“. La notizia sulla moglie di Paolo Bonolis è praticamente certa, dal momento che l’addio dagli studi di Canale 5 viene anticipato dalla diretta interessata in un’intervista.

Su Adriana Volpe invece ci sono solamente dei chiacchiericci, ma secondo le ultime voci l’ex di Roberto Parli non avrebbe convinto i vertici di Mediaset. La rete infatti, dopo alcune critiche ricevute per la sesta edizione, avrebbe deciso di cambiare totalmente volto al suo programma, iniziando a fare tabula rasa partendo proprio dagli opinionisti.

Gli ultimi nomi per il GF Vip 7

Il primo ad annunciare questo cambiamento è stato il sito “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino: “A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip. Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza.Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello”.

Proprio per alzare questo livello si starebbe puntando a due volti davvero molto amati dal pubblico italiano: “A Mediaset gira una voce che, se confermata, sarebbe una bomba: come opinionisti del GF Vip potrebbero esserci Cristiano Malgioglio e Amanda Lear al posto di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ricordiamo che Malgioglio ha scritto canzoni per la Lear tra cui la scandalosa ‘Ho fatto l’amore con me'”.

Ovviamente al momento si tratta solamente d’indiscrezioni, ma già da questi nomi si capisce come in casa Mediaset si stia puntando a dei nomi davvero molto importanti. Una lezione imparata molto probabilmente con la recente edizione de “L’isola dei famosi“, in cui Vladimir Luxuria e Nicola Savino hanno conquistato la simpatia del pubblico da casa.