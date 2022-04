GF Vip 7, Alvaro Vitali e altri due attori potrebbero far parte del cast

I nomi accostati alla settima edizione del “Grande Fratello Vip“, condotta quasi sicuramente da Alfonso Signorini, stanno aumentando con il passare dei giorni. Mancano però svariati mesi all’inizio del reality show, dal momento che il direttore del settimanale “Chi” ha dichiarato durante la finale vinta da Jessica Selassié l’inizio per il mese di settembre.

Intanto al cast si sono fatti già alcuni nomi, come quello di Antonio Zequila e la coppia formata da Fariba Tehrani e Gaia Zorzi. Al momento comunque va sottolineato che Mediaset sta concentrando tutti gli sforzi per regalare a Ilary Blasi e Barbara D’Urso, rispettivamente conduttrici de “L’isola dei famosi” e “La pupa e il secchione”, degli ulteriori personaggi importanti del panorama televisivo.

Gli ultimi nomi accostati al GF Vip 7

Il sito “361 Magazine“, da sempre molto vicino alle vicende legate ad Alfonso Signorini, ha rivelato che almeno tre attori piuttosto importanti potrebbero fare parte della trasmissione. Questi sono Alvaro Vitali, Jessica Rizzo e Sandra Milo, quest’ultima già accostata svariate volte nel corso degli anni ma, per vari motivi, il suo ingresso è stato sempre bloccato.

Tra l’altro Jessica Rizzo, intervistato da “La Stampa“, ha già regalato delle perle di trash molto importanti ricordando a brevi tratti la storia tra Alex Belli e Delia Duran: “Io e mio marito siamo stati i primi a trattare la trasgressione delle coppie, penso che essere leali e sinceri faccia durare un’unione tutta la vita. Se tutto viene fatto alla luce del sole non cominciano i tradimenti. Veniamo da una realtà piccola come Fabriano, e all’inizio facevamo i nostri filmati con maschere e parrucche per renderci irriconoscibili, ma quando la nostra identità venne a galla sollevando scandalo, decidemmo di mostrarci per quello che eravamo”.

Il possibile ingresso di Alvaro Vitali che, nonostante conosce perfettamente il mondo dei reality per via della sua partecipazione a “La Fattoria”, potrebbe storcere il naso ai telespettatori. Difatti Pierino, in una intervista di un anno fa a “Vero TV”, ha attaccato senza peli sulla lingua il reality show di Canale 5: “Il ‘Grande Fratello Vip’ e ‘L’isola dei famosi’ sono due esempi di soldi buttati, non capisco a cosa servano questi programmi. Che cosa può insegnare una trasmissione del genere? La gente ne parla male e continuano a farli”.