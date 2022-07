GF Vip 7, Alfonso Signorini pubblica l’indizio che svela il settimo concorrente: ecco chi è

Cosa ne pensa l’autore

Carola Mulfari - Nonostante ancora non ci sia l'ufficialità per quanto riguarda i concorrenti del GF Vip 7 i nomi trapelati fino a questo momento destano qualche perplessità: come era successo l'anno scorso, infatti, anche quest'anno i Vip che possono davvero ritenersi tali sono pochi, mentre abbondano personaggi noti sul web (ma che poi in televisione non si rivelano abbastanza pungenti), oppure compagni e ex fidanzati di volti veramente noti, come nel caso di Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen. Di lui sappiamo poco e niente, così come non conosciamo il suo carattere, ma da ciò che emerge dai suoi profili social non sembra essere particolarmente vivace... speriamo di sbagliarci.