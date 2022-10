GF Vip 7, Alfonso Signorini contro Cristina Quaranta: "Hai detto una cosa orribile, chiedi scusa"

Ascolta questo articolo

Cristina Quaranta è la concorrente eliminata nella puntata di giovedì 20 ottobre del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’ex volto di “Non è la Rai” ha dovuto giocoforza abbandonare gli studi di Cinecittà dopo il verdetto del pubblico da casa che metteva in sfida Antonino Spinalbese, Giaele De Donà, Alberto De Pisis. Attilio Romita e George Ciupilan.

Per Cristina è stata una diretta piuttosto complicata, poiché ha dovuto confrontarsi con Nikita Pelizon per l’ennesima volta. Nella scorsa puntata le due vippone si sono ritrovate faccia a faccia a causa di alcune incomprensioni, in cui ha usato parole e aggettivi brutti e inopportuni tra cui il termine “mongoloide”.

Alfonso Signorini rimprovera Cristina Quaranta

Sui social hanno chiesto immediatamente la squalifica per la showgirl, ma gli autori del “Grande Fratello Vip” non sono dello stesso preavviso. Tuttavia, durante la diretta, Alfonso Signorini ha voluto rimproverare Cristina, sottolineando come utilizzare quella parola in accezione negativa sia del tutto sbagliato.

“Ho voluto Cristina per la sua personalità, ma non mi sei piaciuta. Hai sclerato ok ma può capitare” ha rivelato il conduttore per poi aggiungere: “Quello che non mi è piaciuto è che non so con chi stessi parlando, ma litigando hai detto una serie di insulti, aggettivi negativi e tra questi anche la parola “mongoloide” in accezione negativa, è una roba orribile. Devi chiedere scusa, mi ha dato proprio fastidio. Non si può a 50 anni cadere in queste cose tremende“.

Cristina Quaranta non nasconde di aver sbagliato per aver detto una cosa del genere, e quindi chiede scusa sia a Nikita Pelizon che al pubblico da Casa. Una volta venuta a conoscenza del verdetto del televoto, l’ex volto di “Non è la Rai” ammette di essere dispiaciuta per l’applauso udito negli studi di Canale 5 affermando che, molto probabilmente, questo scivolone può aver causato la propria eliminazione.