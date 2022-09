GF Vip 7, Alex Belli spoilera il nome della nuova concorrente

Ascolta questo articolo

Come annunciato in una recente intervista, il conduttore Alfonso Signorini sta provando in ogni modo a tenere segreto il cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, in onda dal 19 settembre su Canale 5 con opinionista la new entry Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

L’unico vippone fatto uscire da Signorini è stato quello di Giovanni Ciacci, rivelando di aver preso questa decisione solamente per informare i futuri vipponi della sieropositività dell’ex volto di “Detto Fatto”. Il direttore del settimanale “Chi Magazine” comunque rivela, con tanto oroglio, di non aver ricevuto nessun rifiuto dagli altri nonostante lo stato di saluto di Ciacci.

Il nuovo spoiler di Alex Belli

I telespettatori comunque restano molto curiosi sul cast del “Grande Fratello Vip”, per questo motivo sono attenti a ogni indizio che possa uscire su Instagram o su un altro social network. L’attore di Parma, nella giornata di ieri, si è reso protagonista di un simpatico siparietto con il chirurgo plastico Giacomo Urtis insieme a Elenoire Ferruzzi, definendo l’icona trans con l’appellativo di “super vippona”.

Per molti fan del reality Alex Belli, anche se non si sa se è stato fatto di proposito oppure si tratta di una gaffe, ha praticamente annunciato l’ingresso di Elenoire nella Casa. Della possibilità di vedere la Ferruzzi nella Casa circola già da un paio di settimane, ma la prima ad aver dato la notizia è stata Deianira Marzano sul suo profilo di Instagram.

Tra l’altro, verso la fine del 2020, il sito “Dagospia” aveva già annunciato l’ingresso di Elenoire nel cast della quinta edizione, ma alla fine non si fece più nulla: “Oltre all’ingresso di Cristiano Malgioglio Dagospia può anticipare l’arrivo anche della trans Elenoire Ferruzzi, performer molto amata sui social. Per lei un ruolo di “ospite speciale” simile a quello di Giacomo Urtis. Una notizia anticipata da Dagospia e confermata da Mediaset con un comunicato stampa”.