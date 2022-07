GF Vip 7, Alex Belli potrebbe ritornare nella casa come ospite insieme ad altri due ex vipponi

Ascolta questo articolo

I vertici Mediaset, insieme ad Alfonso Signorini, stanno lavorando duramente per completare il cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, che vedrà il via nella giornata del 12 settembre su Canale 5. Secondo le prime indiscrezioni avrebbero già firmato un contratto per far parte del cast Chadia Rodriguez, Pamela Prati e George Ciupilan.

Gli altri nomi accostati sono quelli di Rita Dalla Chiesa, ove al momento resta il sogno di Alfonso Signorini e di Mediaset, e Giovanni Ciacci. Nelle ultime ore invece sui social network è stato rilanciato nuovamente il nome di Antonino Spinalbese, conosciuto per la sua breve relazione con Belen Rodriguez.

L’altro nome, in cui anch’essa sarebbe un ritorno, è quello di Patrizia De Blanck, già contattata dal direttore del settimanale “Chi Magazine” durante la sesta edizione del “Grande Fratello Vip”. Ad annunciare il suo ingresso è stato il sito “Dagospia”: “Che la vulcanica e ironica contessa faccia impennare gli ascolti non è un segreto per Alfonso Signorini e per gli autori del GF Vip. Si dice che la Patrizia de Blanck potrebbe entrare come concorrente unico con il suo caro amico influencer ventenne Lorenzo Castelluccio che vanta molti follower su Instagram, rubrichista fisso su Rai Isoradio nel programma “L’autostoppista” di Igor Righetti”.

Le ultime indiscrezioni sul “GF Vip 7”

Intanto, secondo l’influencer Amedeo Venza, in questa edizione del “GF Vip” possono esserci dei graditi ritorni. I tre ex concorrenti che potrebbero prendere parte alla prossima edizione sarebbero Alex Belli, che ha conquistato le dinamiche del programma per via del “triangolo amoroso” insieme a Delia Duran e Soleil Sorgè, Francesca Cipriani e infine Giucas Casella.

Va comunque sottolineato che la loro partecipazione sarà solamente temporanea e quindi non faranno parte del cast fisso ma saranno solamente degli ospiti speciali: “Loro tre potrebbero rientrare per alcune puntate nella prossima edizione del GF Vip“.