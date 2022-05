GF Vip 7, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non faranno parte del cast: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Nei giorni scorsi Sonia Bruganelli, intervistata dal settimanale “Gente“, ha escluso una nuova partecipazione al “Grande Fratello Vip“. La moglie di Paolo Bonolis infatti dichiara che sarebbe poco credibile dire nuovamente “sì” a una eventuale proposto di Alfonso Signorini.

“Al GF Vip mi sono messa al servizio del format e ha avuto un senso” ha rivelato la Bruganelli che poi aggiunge: “Non penso che sarei di nuovo credibile nel ruolo di opinionista. Sono molto felice del ruolo di produttrice anche perché Mediaset sta dando alla mia società una serie di nuove produzioni. Mi sono prestata al reality per avere una credibilità come persona”.

Invece resta in ballo la situazione di Adriana Volpe. A molti telespettatori, come si può leggere sui social network, non è piaciuta la presenza dell’ex vippona negli studi di Cinecittà, ma nè Mediaset e nè i diretti interessati si sono sbilanciati sul cast del “GF Vip 7” che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe iniziare per il mese di settembre.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli salutano il GF Vip

Secondo il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, nella prossima edizione del “GF Vip” si punta alla rivoluzione cambiando totalmente il cast. Addio quindi ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ove l’obbiettivo della rete resta quello di alzare il livello con nomi altisonanti.

“A metà settembre Alfonso Signorini riaprirà la casa del Grande Fratello Vip” si legge su “Dagospia”: “Si lavora al cast della nuova edizione ma si cercano anche due nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, aveva già fatto sapere di non voler ripetere l’esperienza. Non sarebbe della partita nemmeno Adriana Volpe, in precedenza già concorrente. Chi prenderà il loro posto? Si proverà ad alzare il livello“.

I nomi al momento non circolano in rete, poiché Mediaset sta lavorando assiduamente per regalare gli ultimi colpi a Ilary Blasi con la sua ultima edizione de “L’isola dei famosi”.