GF Vip 6, violato il regolamento: chiesti provvedimenti per Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi

Passano le edizioni del “Grande Fratello Vip” ma i concorrenti sembrano sempre dimenticarsi di essere ripresi e osservati 24 ore su 24. Sarà forse il fatto che dopo giorni trascorsi tra le quattro mura di Cinecittà ci si dimentica delle telecamere, fatto sta che due coinquilini hanno fatto uno scivolone violando il regolamento del reality.

Stiamo parlando di Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi, loro i protagonisti di una grossa polemica che sta dilagando sul web e che chiede provvedimenti da parte del GF. Ma cosa hanno fatto di così grave i due gieffini per attirare su di loro l’ira dell’attento popolo del web?

GF Vip, Antinolfi e Trevisan nei guai: violato il regolamento

Tutto è accaduto quando Gianmaria Antinolfi si trovava in sala da pranzo a chiacchierare del più e del meno con Jo Squillo, Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Il quartetto discuteva sulle ultime dinamiche accadute in Casa e fin qui tutti bene, il fattaccio è accaduto quando il partenopeo si è allontanato dal gruppo.

Antinolfi ha preso per una spalla la Trevisan e le ha bisbigliato qualcosa all’orecchio, evitando di parlare nel microfono. L’espressione di shock di Miriana ha fatto pensare che la rivelazione sia davvero importante e le parole che ha pronunciato in risposta fugano ogni dubbio: “Speriamo non si sia sentita perché è pesante“.

La reazione del web è stata immediata, dapprima per il fatto che non è consentito scambiarsi informazioni eludendo i microfoni e poi perché si sta pretendendo di sapere quale rivelazione così scottante avrebbe confidato Antinolfi. Il pensiero è tornato alla passata edizione, quando Adua Del Vesco aveva sussurrato all’orecchio la presunta omosessualità di Massimiliano Morra. In quell’occasione Signorini discusse ampiamente il fatto in diretta, bacchettando la Del Vesco. Vedremo se anche ora vorrà riprendere la questione e invitare Antinolfi a rendere pubbliche le sue segrete dichiarazioni.