GF Vip 6, tutti contro Soleil, la sua frase ha creato dissapori

Che tra Sophie e Soleil, al Grande Fratello Vip, non scorre buon sangue è chiaro a tutti ma questa volta, secondo molti Soleil avrebbe esagerato. Le due ragazze hanno avuto discussioni più volte, Soleil ha anche rivelato a Sophie di copiarla. Più volte abbiamo visto liti che poi si sono risolte solo all’apparenza, l’astio rimane.

Dopo la litigata veramente pensante tra le due, di ieri, le cose si sono messe male. Il tutto sarebbe nato perchè Soleil ha dato del comodino a lei ed a Gianmaria, con cui Sophie sta avendo una certa attrazione. Sophie di non farla ridere altrimenti avrebbe perso l’espressione. Qui la risposta al vetriolo di Soleil: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare l’espressione”.

La Codegoni, dopo questa frase scoppia a piangere e scoppia il caos. Le due si insultano, Soleil continua a dire che ha più plastica che cervello.

In molti nella casa intervengono per calmare le acque, Manila, amica di Soleil, le dice che ha esagerato. La Ricciarelli, le chiede cosa interessa a lei se è rifatta. Valeria Marini e Francesca Cipriani, in camera, affermano che Soleil sa solo offendere e che se lo avesse fatto con loro sarebbe andata peggio. Insomma, tantissimi non hanno preso bene questa frase di Soleil ed il suo modo di attaccare tutti.

Anche Gianmaria, che tra l’altro è l’ex di Soleil, si è molto infastidito per i toni e le parole della ragazza. Durante una chiacchiera co Alex ha detto: “Sta in depressione Sophie, per via della litigata. È stat inutile la lite, se tu arrivi e mi rompi il ca**o, mi inc***o pure io, poi a lei non passa subito. Tra loro non scorre buon sangue, se lo fa a me non me ne frega nulla”.

Soleil che ha notato l’arrabbiatura di Gianmaria, è andata per spiegare e per rabbonirlo ma lui l’ha allontanata dicendo:“Sono inc***zato nero. Non ho voglia di parlarne adesso, sei stata fuori luogo completamente”.

Sicuramente un Gianmaria diverso, che invece di essere pacato, buono e sempre poco interessato alle dinamiche, questa volta decide di difendere la ragazza che gli piace. Vedremo se gli scontri continueranno e soprattutto se questa frase peserà sulle nomination.