La casa del GF Vip 6 non smette di regalare colpi di scena ai suoi telespettatori. Dopo il triangolo Delia Duran-Alex Belli e Soleil Sorge, non si fa altro che parlare, in queste ore, di un altro bizzarro triangolo, quello tra il bel Basciano, la sua fidanzata Sophie Codegoni e la Sorge.

Cosa è accaduto? Ieri sera, Alessandro Basciano ha beccato Sophie e Soleil in atteggiamenti equivoci sotto le coperte e la cosa non è passata certo inosservata al grande pubblico.

Cosa è accaduto

I telespettatori si sono insospettiti per il movimento ambiguo sotto le coperte. Alessandro a quel punto si è allontanato scocciato poi è tornato indietro e ha richiamato entrambe facendole alzare. Sophie e Soleil si sono allontanate, mostrandosi sconvolte. Inevitabili i commenti di chi ha guardato, da casa, la scena.

Sono in tanti a sostenere che tra Soleil e Sophie sia scoccata la scintilla e che Alessandro stia reggendo il moccolo (incredibile gioco del destino, dato che, fino alla scorsa puntata, era Soleil a sentirsi una “candela”, tra Alex Belli e Delia Duran). Il pubblico, dopo aver visto le due vippone sotto le coperte insieme, si è subito diviso.

I telespettatori del Grande Fratello Vip sono rimasti colpiti anche da un dialogo tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, avvenuto a tavola. Soleil stava mangiando e l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha iniziato a fare dei commenti ambigui: “Soleil mangia proprio con gusto. Prende le cose pian piano, se le gusta. Fai proprio venire voglia di mangiare”.

Soleil ha replicato: “Me la dicono tanto sta cosa”. Sophie, a quel punto, siè lasciata andare ad un commento molto malizioso: “E dicono anche che per capire una donna se è passionale, sensuale, devi vedere come mangia, se mangia con gusto”. Soleil ha immediatamente controbattuto: “Sì, io proprio godo, più che con il sesso”. Un botta risposta davvero piccante che non è passato inosservato.

C’è chi sostiene che tra l’ex tronista e l’influencer sia ormai scoccata la scintilla e che Alessandro ormai tra loro sia il terzo incomodo. Molti hanno anche previsto che Basciano possa nominare Soleil nel corso della prossima puntata, ormai completamente esausto dalle sue interferenze nella storia con Sophie. Staremo a vedere come andrà a finire!