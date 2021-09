GF Vip 6, Tina Cipollari insulta la Cipriani: duro sfogo nella notte. Il retroscena inedito della Ricciarelli

Francesca Cipriani ha dato spettacolo nella diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera, lunedì 27 settembre. La giunonica showgirl ha avuto una forte crisi dopo aver ricevuto il messaggio aereo del fidanzato Alessandro, fino ad arrivare d uno svenimento che ha preoccupato non poco tutti i suoi coinquilini.

Ovviamente Alfonso Signorini non si è fatto sfuggire l’occasione di mandare in onda l’esilarante scena trash che ha messo in difficoltà la stessa Cipriani, senza però farla pentire di questa reazione: “Io sono fatta così, non riesco a contenere le mie emozioni“. Il pubblico si divide a metà tra chi l’adora e chi, invece, la trova eccessiva.

Anche la più famosa opinionista della tv ha voluto dire la sua con un commento telegrafico, inviato in diretta e riportato prontamente da Signorini alla diretta interessata. Stiamo parlando di Tina Cipollari, la bionda esplosiva di “Uomini e Donne” che non ha saputo trattenersi – nulla di nuovo in questo senso – e ha inviato il suo tweet: “Che ridicola“.

La Cipriani si mostra molto sorpresa per quelle parole, infatti racconta di aver incontrato Tina durante alcuni eventi e l’opinionista di Maria De Filippi ha speso delle bellissime parole, riempiendola di complimenti. Non capisce come mai ora se ne esce con un commento del genere e prova a dare una spiegazione: “In pratica è lei che è stata consigliata di fare questo. C’è un amico, ormai ex in comune che ha fatto questo. Vedo che la cattiveria non ha confini. Però non voglio nemmeno fare nomi e dire chi è”.

La Cipriani si sfoga nella notte, mentre la Ricciarelli rivela un retroscena su Tina Cipollari

Lo sfogo continua anche una volta terminata la diretta: “Anche lei però che dà adito a questa gente, dai.. Tina è una donna fantastica e stupenda, però non me l’aspettavo. L’ho conosciuta e mi ha fatto dei complimenti. Quello che fa in tv è un ruolo” continua a giustificarla e sembra averla perdonata per questo exploit.

Ma c’è un’altra concorrente invece che si è legata al dito un fatto accaduto nel passato e a perdonare non ci pensa nemmeno. Katia Ricciarelli prende la palla al balzo e racconta come è andata quando ha incontrato la Cipollari in un programma Mediaset: “Tina Cipollari? Ma per l’amore del cielo. Mi ha trattato di me**a! È successo tutto in un programma Mediaset. Poi mi ha detto che mi davo delle arie perché sono una cantante lirica e me la credo. Ma come si permette? Io allora le ho risposto ‘Ma tu cosa vuoi? Sappi che non sei proprio nessuno’. Non ho un bel ricordo”. Insomma, Signorini ha molto materiale su cui lavorare e magari potrebbe anche pensare ad un confronto tra le tre donne. Staremo a vedere.