GF Vip 6, spunta un segreto tra Belli e la Sorgé: le confessioni notturne di Delia e Soleil

Il triangolo Belli – Duran – Sorgé sembra nascondere ancora molti lati oscuri. Nella diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda lunedì 17 gennaio su Canale 5, la Sorgé ha sganciato una bomba destinata a rimescolare tutte le carte. L’italo americana, infatti, avrebbe rivelato di essere a conoscenza di un misterioso segreto che Alex Belli le avrebbe confessato in un momento di sincerità e che riguarda il rapporto dell’attore con la moglie Delia.

La vippona non ha voluto specificare di cosa si trattasse, ma i suoi coinquilini non si sono arresi e durante la notte hanno cercato in tutti i modi di svelare l’arcano. Per cercare di fare chiarezza hanno domandato alla Duran quale fosse il segreto confessato dal marito a Solei, ma la modella non ha saputo rispondere, anzi ha addirittura scartato l’ipotesi che ci potessero essere state delle rivelazioni tanto scioccanti tra i due.

Le confessioni di Delia Duran e Soleil Sorgé

“Adesso Sole dice che ha un segreto su me e Alex” ha dichiarato Delia “Ma quale segreto? Lui in tre anni non mi ha mai tradito. Non è vero che eravamo in crisi o che abbiamo rapporti strani come fa intendere. – si legge su Biccy. it – Anzi, è stato qui che mi ha tradita. Prima del GF Vip eravamo insieme h 24. Quindi quel suo segreto è fuori luogo, non è vero sicuramente”.

Di tutt’altro parere rimane Soleil che, durante una chiacchierata con la Caldonazzo, ha ribadito a gran voce di essere a conoscenza di retroscena tali da mettere in dubbio tutto quell’amore che la Duran dice di provare per Alex: “Lei dice che non ha mai baciato altri uomini in questi 3 anni? Sono st***zate Nathaly. Come faccio a saperlo? Non sono io a dover smascherare nessuno, ma fidati se ti dico che sono bugie. Magari non ha mai tradito Alex nel senso stretto del termine. Però fidati che quello che dice qui dentro non è vero e lo so per certo”.

Ad onor del vero c’è da dire che sia Delia che Alex non hanno mai nascosto il fatto di essere una coppia aperta e quindi qualche scappatella da parte di entrambi non sarebbe certo quel grande scoop. Sta di fatto che al momento la Duran nega ogni situazione equivoca e questo sicuramente fa aumentare dubbi e diffidenze.