GF VIP 6, Sophie passa la notte con Basciano

Che la new entry Alessandro Basciano, aveva sconvolto gli equilibri della casa del Grande Fratello Vip, lo avevamo capito fin da subito.

Il bel ragazzo alla sua entrata aveva detto di provare interesse per due inquiline Sophie e Soleil. Soleil da poco uscita dal triangolo amoro con Belli, si è detta innamorata del misterioso uomo che la starebbe aspettando fuori. Sophie ha chiuso in questi giorni la lieson con Gianmaria Antinolfi che sembra non essere contento di questa situazione.

Il povero Gianmaria, infatti dopo mesi di corteggiamento ha gettato la spugna ammettendo che se in tre mesi alla ragazza non è scattato nulla probabilmente non scatterà mai. L’imprenditore napoletano però, sembra starci male.

Un’altra agguerrita rivale per le due è Jessica Selassiè. La maggiore delle sorelle etiopi ha mostrato a Basciano i suoi punti di forza, infatti sa essere una brava donna di casa. Tra cucina e ordine il Basciano le ha anche detto che sarebbe una donna da sposare. Jessica ieri ha avuto un confronto con l’amica Sophie perchè entrambe sembrano interessate al bel Basciano.

Sophie le ha dichiarato che l’amicizia viene prima di tutto e che per lei e per Gianmaria starà lontana dal tentatore. La Selassiè è poi scoppiata a piangere dicendo che lei sapeva dell’interesse che ha per Basciano e che lei vorrebbe tanto innamorarsi. L’etiope ha dichiarato che sta cercando l’amore e che anche fuori dalla casa non le è mai capitato di dover dire no ad un ragazzo. Sicuramente piena di insicurezze la principessa non si sente all’altezza della altre donne della casa ma sia Sophie che Miriana cercano di farle capire che lei vale veramente tanto.

Dopo le dichiarazioni, Sophie, che aveva appunto detto di non avvicinarsi al tentatore ha passato la notte con lui. I due ragazzi sarebbero stati sotto le coperte fino alle 6 di questa mattina, tra chiacchiere e sospiri. Non è per ora scattato il bacio ma comunque i due sembrano essere molto vicini. Come la prenderà Jessica quando lo verrà a sapere?