GF Vip 6, Sophie confessione su Soleil e Alex: "Io sapevo già tutto"

Al Grande Fratello Vip, la storia tra Soleil Sorge e Alex Belli non smette di far parlare. Ogni settimana ci fanno vivere tanti colpi di scena e questa volta a darci una notizia alquanto strana è Sophie Codegoni.

Il triangolo amoro, Alex, Soleil e Delia non sembra essere terminato. La moglie di Alex è entrata più volte nel programma per attaccare la rivale e capire cosa ci fosse tra i due. I due inquilini dopo il bacio della Turandot hanno ammesso i loro sentimenti. Alex ha anche affermato di amare entrambe e Soleil ha detto di amare Alex come persona umana. I sentimenti dei due sembrano essere chiari, anche se, a molti questa storia puzza un pò di finzione.

Tra Soleil e Sophie non scorre buon sangue, più volte hanno avuto forti scontri e discussioni. Questa volta tutto è iniziato per una frase di Soleil su Sophie e Gianmaria, che stanno vivendo la loro attrazione fisica. Li ha definiti comodini e la Codegoni ha risposto: “Dai Sole non farmi ridere troppo che dopo perdo l’espressione”. La risposta di Soleil è stata: “Tranquilla, sei abbastanza piena di plastica per non smorzare l’espressione”.

Da qui un botta e risposta che ha portato alle lacrime Sophie. Gli inquilini della casa si sono schierati contro l’offesa di Sophie, Valeria Maria ha anche affermato che Soleil sa solo offendere.

Finita la discussione, Sophie, in lacrime, in camera con Miriana dice: “Mi ha umiliata gratuitamente e si permette ancora di parlare. Ma guardasse quello che sta facendo qui dentro. Io perché sono buona e cara, ma sapevo già tutto prima di entrare. Meglio che non mi faccia parlare“.

La frase dell’ex tronista sembra chiara, lei sapeva qualcosa prima di entrare al Gf su ciò che la collega inquilina sta facendo in casa. L’idea di tutti è che si stia riferendo al rapporto con Belli, che come tanti dicono, sia falso. Come sappiamo, molti affermano che sia un gioco fatto a tavolino prima di entrare, un teatrino ideato per far parlare di se e di Alex.

Sicuramente la frase pronunciata da Soleil è veramente di poca classe, delle scuse sarebbe d’obbligo e poi tutti noi del pubblico vorremmo anche un pò più di chiarezza nel triangolo amoroso.