GF Vip 6, Soleil vuota il sacco su Antinolfi e Belen: "Hai un segreto che rivelerai dentro la Casa"

La puntata di ieri sera 20 settembre del “Grande Fratello Vip” ha visto scontrarsi Soleil Sorgé e Gianmaria Antinolfi a causa di alcune dichiarazioni fatte dalla modella italo – americana che è arrivata a definirlo uno “stalker” ai tempi della loro breve frequentazione.

L’imprenditore non ha perso tempo e una volta finita la diretta, ha annunciato l’intenzione di ricorrere a vie legali per mettere a tacere per sempre certe insinuazioni scomode sul suo conto. Ma la tensione tra loro non sembra aver fine, infatti Soleil durante la notte ha continuato a parlare di lui con gli altri coinquilini, rivelando particolari della storia tra Antinolfi e Belen Rodriguez e non solo.

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” è stata generosa nel divulgare alcune considerazioni circa il comportamento di Gianmaria che, ogni qualvolta si approccia ad una donna, lo farebbe – secondo Soleil – solo per un ritorno di immagine: “Gianmaria si è avvicinato a me proprio per arrivare a questo, si diceva innamorato, ma ora sta con un’altra: come gli è passato tutto questo grande amore?”. Non solo, la Sorgé insinua che il ragazzo abbia lasciato la sua amica Dayane Mello dopo essere riuscito a far capitolare Belen Rodriguez e lo ha fatto solo perché la bellissima modella Argentina gli poteva garantire una popolarità maggiore: “Si è potuto fare la storiella con quella più famosa”.

GF Vip, Soleil e le rivelazioni su Antinolfi: un misterioso segreto

Parlando con Sophie Codegoni, l’ex tronista di “Uomini e Donne”, la mette in guardia avvisandola che la stessa cosa sta facendo con lei: “Ti dico che ti ha puntata subito per costruire la storiella, te lo dico subito” e continua raccontando particolari inquietanti che risalgono ai tempi della relazione con Antinolfi.

Soleil ricorda che non avrebbe voluto una storia con lui per via della frequentazione che c’era stata con la sua amica Dayane Mello, lui però continuava ad insistere e alla fine ha ceduto: “A Dayane andava bene anche se mi aveva messo in guardia. Dietro la sua anima da tonto si nasconde un coccodrillo non un coniglietto. Gli urlavo ‘ti prego lasciami andare, lasciami stare’ piangevo, ero depressa, ma per fortuna avevo i miei amici. Sapete perché ha lasciato Dayane? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen e si è potuto fare la storiella con quella più famosa. Sono str…za? Sì, ok, sono str…nza”.

Infine, la Sorgé si confronta con lo stesso Antinolfi e gli chiede spiegazioni circa un misterioso segreto che, a detta del suo agente, il vippone dovrebbe rivelare proprio all’interno della Casa: “Il tuo agente ha detto che hai un segreto che rivelerai dentro la casa, che segreto è? Hai un segreto?”.

Gianmaria casca dalle nuvole e non capisce a cosa si stia riferendo la ragazza: “Non ne sapevo niente l’ha detto lui!” , ma Soleil non si da per vinta e continua ad insistere sul fatto che il suo agente abbia parlato di un segreto da rivelare. Insomma, sembra proprio che i colpi di scena siano dietro l’angolo.