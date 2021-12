Non c’è pace per il triangolo amoroso del ‘Grande Fratello Vip’, che da settimane ci da tanto di cui parlare. Questa volta però, Soleil Sorge, terzo incomodo nel matrimonio di Alex Belli sembra avere dei dubbi.

Come tutti ricorderete, tutto è iniziato con una chimica e una certa sintonia tra Alex Belli e Soleil Sorge, protagonisti del Grande Fratello Vip. La moglie di Alex, Delia Duran è intervenuta più volte per capire quali siano realmente i sentimenti di entrambi ed anche per attacare Soleil. I due concorrenti si sono sempre difesi parlando di amicizia e di chimica artistica. Sia noi pubblico che il padrone di casa, Alfonso Signorini, non abbiamo creduto alle loro parole ed infatti ad ogni puntata i due sono stati interrogati per degli atteggimenti abbastanza palesi.

Poi la svolta, la scorsa settimana Delia entra in casa e sembra ci sia un chiarimento. Addiritta le due donne si abbracciano. Sembrerebbe finita così ed invece, sabato sera il bacio durante la messa in scena della ‘Turandot’ e poi la dichiarazione di Alex al termine dell’ultima puntata. Insomma un triangolo pieno di colpi di scena che a questo punto sembra terminato con una dichiarazione e delle parole che palesano i sentimenti di entrambi.

I colpi di scena non sono finiti qui. I due compagni di reality hanno infatti avuto una furiosa lite. Soleil trova Alex esaltato e con manie di protagonismo. Li avrebbe anche raccontato che nel bacio con lei non ci fosse la lingua. L’ex di Uomini e Donne lo smarchera raccontando la vera intensità di quel bacio. Da qui, Soleil inizia ad avere dei dubbi e parlando con Alex dice: “Ho messo in conto che tu e Delia vi siete messi d’accordo per organizzare tutto questo dramma […] C’è qualcosa che non mi torna e non mi fido, questo è quello che penso. Mi sembra tutto così incongruente e incoerente e a maggior ragione poi i vostri comportamenti […] Sappi che io sto zitta, ma in questo ambiente ci conosciamo tutti. So tantissime cose di tanti gieffini e se parlassi… […] Parlando con amici che si occupano di gossip, so benissimo che tu e Delia eravate a un’altra cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba con una paparazzata insieme ad una donna. Sai di cosa parlo, di quella ragazza che sai benissimo. Lì stavano architettando una finta cosa di gossip. Eravate entrambi a conoscenza della cosa, eravate entrambi in quella situazione di teatrino, di gossip e paparazzate”.

Soleil sta forze aprendo gli occhi ed inizia ad avere gli stessi dubbi che abbiamo avuto anche noi, telespettatori da casa. La ragazza mette in dubbio non solo la veridicità dei sentimenti che Alex dice di provare per lei ma racconta anche di questo aneddoto di cui è a conoscenza. Parla di una messa in scena, di un gossip finto, creato da lui e dalla moglie tempo prima. Credo proprio che i colpi di scena non siano ancora finiti.