GF VIP 6, Soleil parla di Sophie e Gianmaria

Le coppie che si formano e che chiudono al Grande Fratello Vip, sono tante e sembra ormai essere una tendenza quella di trovare l’anima gemella nella casa. Dopo il triangolo tanto chiacchierato tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran anche Sophie Codegoni ha il suo bel da fare.

L’ex tronista inizialmente aveva avuto una lieson con Gianmaria che tra alti e bassi è durata tre mesi, ora con l’entrata di Alessandro le cose sono cambiate. Sophie e Gianmaria hanno chiuso la loro conoscenza tra il dispiacere di lui e l’interesse di lei per Alessandro. Infatti, in questi giorni c’è stato un grande avvicinamento tra lei e il nuovo entrato. Gianmaria che è ancora interessato a lei sta provando a voltare pagina con Federica, anche lei nuova concorrente.

Proprio Soleil, che è stata al centro del gossip per mesi, insieme a Bagio che sta avendo un flirt con Miriana Trevisan si sono lasciati andare in una chiacchierata sulla questione. Soleil su Gianmaria : “Lui ha questa tendenza, che ammorba. Su questa storia di Sophie, io sono stata lì per fargli modi di risolvere, per arrivare ad un punto. Chiusa una cosa, snocciolata e elaborata? Basta. Invece ieri viene da me e chiede cosa ho detto con Sophie. Gli ho detto che non voglio condividere quello che mi ha detto lei, anche se ovviamente sono molto più amica di Gianmaria e gli voglio bene, lei l’ho conosciuta qui ma non ho interesse”.

Secondo Soleil, l’imprenditore partenopeo è ancora interessato a Sophie ma ha un modo che annoia perchè molto insicuro. Sempre secondo lei lui non deve avvicinarsi a Federica solo per fare chiodo schiaccia chiodo, dovrebbe o riprendersi Sophie oppure andare avanti.

Biagio, d’accordo con lei le risponde che lui ha sempre consigliato il ragazzo nella stessa direzione, gli avrebbe detto di risolvere la cosa da uomo e di non prendere in giro Federica perchè non lo merita. Soleil afferma anche che anche Sophie ha lo stesso modo di Gianmaria perchè si voglio per forza fare una storia nella casa per andare avanti.

Ricordiamo anche che la vicinanza tra Sophie e Alessandro aveva fatto vacillare l’amicizia tra lei e Jessica Selassiè perchè anche lei interessata.

Insomma, gli intrighi amorosi sono veramente tanti ma in questo caso a giudicare o consigliare sembrano essere le persone sbagliate. Soleil per mesi è stata intrigata nella triangolo e Biagio pur avendo una ragazza fuori ha iniziato questa lieson con Miriana.

In questo caso ci sarebbe veramente da dire che il bue dice cornuto all’asino.