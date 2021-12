Che l’entrata di Alessandro Basciano, al Grande Fratello Vip, ha movimentato gli animi delle ragazza è stato chiaro fin da subito. Il bellissmo ragazzo, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ed ex tentatore di Temptation Island, è veramente un ragazzo non solo molto affascianante ma anche dai modo eleganti.

Padre di un bambino, Basciano, ha un fisico scultoreo, ricoperto di tatuaggi ed un sorriso smaliante, che attirerebbe qualsiasi preda. Entrato da soli due giorni nella casa, il ragazzo aveva affermato di avere due preferenze. I suoi gusti sono orientati verso Soleil e Sophie.

Ricordiamo che Soleil è uscita da poco dalla lieson con Alex Belli. Lieson, che ci ha fatto chiacchierare da tre mesi a questa parte, per la poco chiarezza del rapporto e per il fatto che entrambi fossero già impegnati. I colpi di scena di questa storia, sono stati tanti e disparati e l’unica cosa ormai chiara è che Belli è uscito dalla casa con la moglie Delia. Sembra quindi che la questione tra Soleil ed Alex sia risolta.

Sophie, nemica di Soleil, sta avendo una conoscienza con Gianmaria Antinolfi. Ricordiamoci che Gianmaria è l’ex di Soleil, che però in questa esperienza ha iniziato un corteggiamento serrato per Sophie. Tra i due ci sono stati baci appassionati ed effusioni ma più volte Sophie ha affermato di non provare più di un’attrazione fisica. Gianmaria invece, in questa storia, è più avanti e dice di provare dei sentimenti per lei.

L’entrata di Basciano, sembra voler mischiare le carte in tavola. Le due avversarie si sono finalmente chiarite e Sophie, è stata la prima a correre da Soleil nel momento del bisogno. Questa entrata però, potrebbe portare scompiglio perchè Basciano ha un debole per entrambe. Anche Gianmaria ha paura che il bel ragazzo si insinui tra lui e la ex tronista.

Questa notte, Basciano, che dorme nella stanza di Soleil si è avvicinato a lei, quando Urtis era andato in bagno e sembra che i due abbiano passato la notte abbracciati.

Forse Basciano ha preso una decisione, ed ha deciso tra le due ragazze. Staremo a vedere se Soleil ha sostituito Alex.