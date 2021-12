Al Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, inquilina da ormai circa tre mesi, ha avuto un momento di crisi e si è confidata di Valeria Marini.

I motivi dello stress di Soleil sono chiari e riguardano il suo percorso in casa. Ogni settimana ed ogni puntata sia lei che Alex Belli vengono chiamati in causa per il rapporto poco chiaro e del quale si parla tantissimo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata più volte attaccata dalla moglie dell’attore che le ha dato anche della ‘gatta morta’.

Il rapporto con Alex però, è arrivato ad un punto di non ritorno, infatti entrambi si sono dichiarati e l’attrazione e la chimica tra loro è in crescendo. Se i due fossero stati single, forse, le cose sarebbero andate diversamente ma Alex ha una moglie e Soleil dice di avere una persona misteriosa che la sta aspettando fuori.

Ieri, dopo la puntata, dove, come sempre, è stata interrogata da Signorini sul suo rapporto con Alex, Soleil ha dei pensieri che espone a Valeria Marini. La ragazza dice che il reality è pieno di colpi di scena e che se il 13 dessero la possibilità di lasciare la casa avrebbe bisogno di pensarci, poi aggiunge: “Avevo zero intenzione di rimanere. Adesso ci penso. Io vincerò il GF Vip Valeria? Ma cosa dici, vengo sempre nominata, vedrai poi cosa succede. Sono stanca, mi vedo distrutta. Vale sono proprio stressata, mi sento un po’ affaticata. Ho fatto 3 mesi dentro ad un reality, tu li hai fatti? Ah, a Supervivientes ci sei stata di più? Non lo sapevo. Comunque ero sicura di non restare, adesso vedremo“.

La stellare Valeria la esorta a non abbandonare e le dice anche che sarà lei a vincere il reality. Le racconta che nella sua esperienza all’Isola dei famosi spagnola era attaccata da tutti e comunque non si è data per vinta.

Vedremo se Soleil deciderà di uscire o di continuare il suo percorso.