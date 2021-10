GF Vip 6, scontro tra Raffaella Fico e Manila Nazzaro durante la notte: "Falsa! Mi hai tradita"

Sul finire della diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri sera venerdì 15 ottobre, i telespettatori hanno assistito a nomination che hanno lasciato tutti senza parole. Gli uomini della Casa sono stati resi innominabili e, quindi, ad andare al televoto sono state le donne, ma le cose non sono andate secondo i piani.

In molti infatti si aspettavano una nomination corale di Soleil Sorgé, invece le carte sono state rimescolate e l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” non è stata presa di mira come ci si sarebbe immaginati. Ma chi ha davvero sorpreso, è stata Manila Nazzaro che con un colpo di coda improvviso, ha scelto di nominare la sua amica Raffaella Fico.

Immediata la reazione di quest’ultima che non ha saputo trattenere lo sconcerto e ha immediatamente inveito contro la Nazzaro. Manila, dal canto suo, ha cercato timidamente di giustificare questa sua decisione spiegando di aver tenuto in considerazione il fatto che Raffaella le avesse più volte confidato la volontà di uscire dalla Casa e quindi ha pensato di preservare altre concorrenti che invece desideravano continuare il percorso al GF.

Lo sfogo di Raffaella Fico contro Manila Nazzaro

Queste parole non hanno convinto per nulla la Fico che, una volta terminata la diretta, non ha perso tempo e si è confrontata con la sua – si pensa – ex amica: “Mi sono sentita tradita. Mi hai votato avendo altre persone da votare. Io ti reputavo amica, non prendermi per i fondelli. Smetti di inventare storie. Ti giuro su mia figlia che ci sono rimasta male. Tu mi avevi detto ‘non ti voterei mai nemmeno se me lo chiedessi’. Guarda un po’ mi hai votato e pensa che nemmeno te l’ho chiesto” , rimarcando il fatto che la Nazzaro le aveva promesso che non l’avrebbe votata, così come riporta il sito Biccy.it.

Rivela poi di aver chiesto espressamente a Manila di non votarla, prima di entrare in Mistery. La Nazzaro le spiega di non aver capito questa suo richiesta, ma la Fico non le crede. Allora Manila le spiega il suo punto di vista: “Ti ho guardata e ho detto ‘Raffa ti ho votata’. Proprio perché ero in buona fede. Perché l’ho fatto? Ti ho vista nervosa oggi, come se non volessi più stare qui. Io chi dovevo votare? Le ragazze le adoro, con Sole non sono in guerra e voglio bene anche a Miriana e Jo. Certo che per me sei un’amica e ti ho votata proprio per questo. Con te c’era una motivazione valida, pensavo ti avrebbe fatto piacere tornare dai tuoi affetti. Forse non ci siamo capite” conclude infine la Nazzaro, consapevole che queste dichiarazioni non basteranno per far tornare la pace tra loro.