GF Vip 6, scintille in diretta, è finita tra Alex e Soleil

Chi ha visto la puntata del Grande Fratello Vip, avrà notato che è stata piena di colpi di scena, il più grande è l’abbandono di Alex Belli della casa, dopo l’entrata di Delia.

Come ricordiamo, Alex e Soleil si sono piaciuti subito e tra loro è scoppiata la scintilla. Inizialmente i due hanno negato parlando di chimica artistica e di amicizia. Il bacio della ‘Turandot’ è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, da li, i, rapporto si è intensificato ed i due hanno calato la maschera. Entrambi si sono dichiarati ed il Belli ha anche messo in discussione il suo matrimonio con Delia Duran.

Le ultime vicissitudini della coppia nella casa, però, non sono state proprio delle migliori perchè Soleil ha messo in discussione la sua veridicità. Nello specifico lo ha baciato e poi gli ha detto che il bacio era finto, facendo capire all’attore che anche lei poteva prenderlo per i fondelli.

Durante la diretta, i due hanno avuto un duro confronto sempre perchè Soleil ha messo in discussione la sua veridicità, l’entrata di Delia ha fatto il resto. La moglie dell’attore aveva dichiarato di voler intervenire per chiudere definitivamente la sua storia. Appena sono stati uno di fronte all’altro, Delia ha confermato che avrebbe voluto lasciarlo. Il Belli, dopo queste parole, non ha rispettato le distanze di sicurezza ed è corso ad abbracciare la moglie, che molto riluttante ha spiegato le sue motivazioni. Alex ha cercato di convincere la moglie che non c’era stato nulla di male ma lei è stata molto diretta. Alla fine, lei gli ha detto che vuole essere riconquistata e sono usciti insieme.

Durante questa scena, Soleil era seduta da sola in salotto. Ha preso la parola, dicendo che lui ha fatto delle affermazioni forti, sul suo matrimonio e sull’affetto che lo lega a lei. Ha anche detto che sua moglie più che dei baci e delle effusioni doveva preoccuparsi di quelle parole perchè lui ha messo in discussione il suo matrimonio ed ha detto di provare amore per lei. I due si sono lasciati molto male, anche perchè quando Alex, avrebbe voluto salutare Soleil, la moglie si è adirata ancora di più.

Sembra che questo triangolo si sia concluso con una sola certezza, Alex Belli ha giocato molto bene ma ad un certo punto la situazione gli è sfuggita di mano. Soleil in lacrime, dopo l’uscita di Alex, ha minacciato più volte di voler lasciare il programma.

La domanda che tutti ci facciamo è se Delia lo perdonerà realmente ma in tantissimi sperano di no.