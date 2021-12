Ormai, la coppia creatasi al Grande Fratello, Alex Belli e Soleil Sorge, non smette di farci chiacchierare. Nelle ultime ore, Soleil avrebbe anche fatto una scenata di gelosia perchè Lulù ed Alex erano troppo vicini.

Andiamo per ordine: l’attrazione ed il feeling tra i due è stato chiaro dal primo momento ma loro si sono sempre difesi affermando che si sarebbe trattata solo di amicizia e di chimica artistica. La moglie di Alex, Delia, interviene più volte in studio per attaccare Soleil.

Proprio quando sembrava che tutto si fosse risolto, il bacio della ‘Turandot’ da la spinta ad Alex per dichiararsi. L’attore, infatti, ha confessato di amare entrambe. Le effusioni e la complicità tra i due continuano ed Alex negli ultimi giorni h,a prima detto che fuori vorrebbe un rapporto con Soleil, poi ha eclissato dicendo che con lei, fuori non potrebbe esserci una storia.

In questa vicenda oltre ad Alex ed a Soleil c’è anche Lulù Selassie. La sorella etiope, è infatti, stata attaccata molto duramente in questo ultimo periodo. Prima da Manuel che le ha dato il ben servito e poi da tanti inquilini della casa. Sembra proprio che i suoi atteggiamenti non siano ritenuti idonei.

Alex è stato molto spesso vicino a Lulù, semplicemente per aiutarla in questa situazione. Lulù, abbraccia Alex e cerca delle coccole da lui, Soleil è subito infastidita. Prima non gli da importanza e poi dice: “Non toccare quel muscolo… Va bene amore dai, te lo sei baciato abbastanza. Vai a baciare Manuel! Hai i tuoi amici, vai da loro”.

La povera Lulù, in questo caso non aveva fatto nulla di male anzi ha sempre reputato Alex, un fratello maggiore. A questo punto credo sia chiaro che Soleil provi dei reali sentimenti ed è gelosa del rapporto che ha con il compagno di reality.