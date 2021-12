GF Vip 6, Samy ha visto Delia e Alex dopo la puntata: "È tutto programmato"

Alex Belli e Delia Duran, fanno ancora parlare di se. La coppia più chiacchierata di sempre, ormai lontana dalle telecamere del Grande Fratello Vip, ha lasciato una domanda alla quale tutti noi vorremmo una risposta. Vogliamo sapere se il loro è stato un teatrino programmato e Samy Youssef, raccontando ciò che ha visto, risponde a pieno.

Come tutti ricorderemo, Alex entrando nel GF, stringe subito un forte rapporto con Soleil. Questo rapporto prima definito amicizia, poi chimica artistica ad un certo punto prende una piega molto particolare. I due si dichiarano rimanendo però ambigui considerando che entrambi hanno delle persone al di fuori della casa. La moglie di Alex, Delia, era intervenuta più volte per attaccare Soleil, poi il silenzio. Soleil ha sempre affermato di avere fuori, una persona misteriosa con cui vorrebbe costruire un futuro. Entrambi continuano la loro lieson, con baci appassionati e atteggiamenti intimi senza però mai curarsi di chi fuori stava vedendo tutto, Alex ha anche affermato che non stava tradendo Delia, perchè la loro relazione è aperta. Questa affermazioni, nega le scenate di gelosia di Delia.

Nell’ultima puntata, comunque, appare una Delia, molto triste e sofferente che interviene per dire al marito che la relazione è finita. Lui, non curante delle regole la abbraccia ed è squalificato. Dobbiamo dire però, che aveva già minacciato di lasciare il reality, quindi la sua è stata una scelta. In questa scena, abbiamo visto una Delia gelosa e arrabbiata ed un Alex che tenta di dare spiegazioni. Soleil allibita da tutto questo, non la prende bene.

Tutto termina con la coppia che esce insieme ma Delia dice che non sa se riuscirà a perdonarlo. Proprio al termine di questa puntata, Samy Yuossef afferma di averli visti e li smaschera con le sue dichirazioni: “Io li ho visti davanti ai miei occhi nella stessa sera in hotel. E ti posso dare la garanzia al 100% che erano lì davanti a me a pomiciare come se niente fosse” ha dichiarato l’ex gieffino. Mi viene da pensare che è tutto programmato proprio alla grande. È tutto programmato. Ma voi ancora ci credete veramente che non sono una coppia aperta? Ragazzi, è palese che lo è. Solo che hanno recitato malissimo. La gente li ha sgamati”.

Le parole di Samy negano il fatto che Delia sia arrabbiata e che tra loro ci sia una crisi in atto. Il ragazzo afferma che è stato tutto programmato e che loro è una relazione aperta, per questo le sceneggiate di Delia sono finte.

Vedremo se Alex avrà voglia di rispondere ma nelle ultime ore, i due sono apparsi insieme in una storia Instagram dell’attore, dove lui canta una canzone di Tiziano Ferro.