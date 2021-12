GF VIP 6, salta l’entrata di Delia Duran

L’entrata di Delia Duran al Grande Fratello Vip sarebbe una bella sorpresa per i Vipponi e sicuramente smuoverebbe molti animi nella casa.

Ricordiamo infatti che lei è stata protagonista del triangolo amoroso tra il marito, Alex Belli e Soleil Sorge. In questi 4 mesi, infatti, la donna è intervenuta più volte nel programma per attaccare Soleil e difendere il suo matrimonio. Dopo l’uscita di Alex dalla casa, ha continuato a dare la sua versione attaccando sempre Soleil.

Soleil, dal canto suo, non vede di buon occhio la Duran e più volte non ha risparmiato attacchi e critiche. Sicuramente la sua entrata potrebbe mettere molto pepe nella casa e sicuramente Soleil e gli altri non saranno molto felici. È anche vero, che dobbiamo aspettarci di tutto quindi le due potrebbero anche diventare amiche.

La notizia che Delia dovrebbe entrare nella casa è vera, testimoniata anche dalla lettera che il marito le ha scritto, pubblicata da Novella 2000. La donna infatti, si troverebbe in isolamento e la data doveva essere il 3 gennaio.

Il colpo di scena, lanciato da Deianira Marzano, sarebbe che Delia positiva al Covid non possa entrare per ora nel reality. La bella venezuelana smentisce la notizia con un post: “Per quanto riguarda il mio stato di salute, voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al Covid-19. Tanto più che tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponerà legalmente”.

Delia smentisce categoricamente di avere il Covid ma le voci sulla sua presunta positività è sempre più insistente. A questo punto non c’è più ne la certezza ne la data della sua entrata e non sappiamo quale sia il motivo di questo cambio.

Quello che invece è certo è che in molti non aspettano altro, per vedere come reagirà Soleil e per vedere lo scontro tra due prime donne.