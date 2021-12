GF Vip 6, sabato sera travolgente, scoppia la passione tra due coppie del reality

Al Grande Fratello Vip, la passione regna sovrana. Ieri sera, le sorelle Lulù e Jessica hanno organizzato una cena a tema etiope che ha anche creato alcune discussioni. Sembra infatti che la Cipriani non abbia gradito l’uso del peperoncino nel cibo ma il gossip della serata non è questo. Ciò che non è passato inosservato all’occhio attento del Grande Fratello sono stati i baci e le effusioni di Sophie e Gianmaria ma anche la poco chiara dinamica, sotto le coperte di Soleil ed Alex.

La prima coppia, Sophie e Gianmaria ha da poco trovato un quadra, infatti i due per parecchio tempo si erano attaccati pesantemente. Pochi giorni fa scoppia la passione ed in puntata i due ammettoni di provare attrazione fisica alla quale si sono lasciati andare.

Anche durante la festa etiope, come hanno ripreso le telecamere, i ragazzi si sono lasciati andare a baci ed effussioni. La Codegoni, si sarebbe finalmente lasciata trasportare senza avere più remore, verso un Gianmaria veramente preso da lei. A molti telespettatori piace la vicinanza tra i due ragazzi perchè senza filtri e senza teatrini, il desiderio che provano è palese, non ci sono dubbi.

Un’altra coppia sembra aver passato un momento di passione ma in questo caso non ci sono immagini chiare che lo dimostrano. Come ormai sappiamo, Alex e Soleil si sarebbero avvicinati parecchio anche perchè l’attore di Centovetrine si è dichiarato. Nell’ultima puntata ha anche detto di amare sia la moglie, Delia, che la compagna di reality. In questo caso sta girando un video che immortala Alex e Soleil sotto il piumone. Chi ha commenta questo video parla di rumori chiarissimi, sarebbero i baci che i due inquilini si sarebbero dati. Essendo nascosti sotto le coperte non abbiamo la certezza, ne immagini che chiariscano la questione.

Ciò di cui siamo certi, però, è che la temperatura dentro la casa è sempre più alta.