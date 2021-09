GF Vip 6, passione e baci in piscina: "Mi fai stare bene…"

Il “Grande Fratello Vip” è anche questo e in ogni edizione che si rispetti, presto o tardi, arriva il momento di parlare di sentimenti. Ad attirare l’attenzione dei fan che seguono attenti la diretta del reality show di Canale 5, sono stati alcuni atteggiamenti molto intimi tra Manuel Bortuzzo e la princess Lulù Selassie.

I due si sono molto avvicinati e anche se non possiamo parlare ancora di un vero e proprio legame sentimentale, sembra che gli abbracci e i dolci baci che si sono scambiati in piscina nelle ultime ore, possano essere le basi per una conoscenza più approfondita e – chissà? – una bella storia d’amore.

Scocca la scintilla tra Manuel Bortuzzo e la princess Lulù Selassie

“Mi fai stare bene…” una dichiarazione che potrebbe anticipare qualcosa di più profondo, ma che comunque ha già una sua importanza e fa sperare i fan del programma di Alfonso Signorini, entusiasti per questa novità: “Siete bellissimi, vedere il sorriso sereno di Manuel è stupendo” e ancora “Ci fate sognare, una coppia splendida“. Non manca anche qualche commento diffidente: “Speriamo che lei sia onesta, lui è dolcissimo”.

Sembra davvero presto per poter parlare “di amore”, ma c’è anche da dire che il tempo nella Casa scorre in maniera totalmente diversa rispetto a fuori, sembra quasi rallentato e quindi i vipponi potrebbero avere la sensazione di conoscersi da più tempo.

Se poi aggiungiamo il fatto di essere a stretto contatto ogni giorno per 24 ore su 24, si può facilmente comprendere quanto il colpo di fulmine possa essere dietro l’angolo. Non ci resta che attendere la diretta di venerdì prossimo, quando Signorini affronterà senza dubbio l’argomento, sperando che questa nuova dinamica possa dare una scossa ad un’edizione partita un po’ in sordina e povera di dinamiche interessanti. Insomma, sembrano essere lontani i tempi di Tommaso Zorzi e Dayane Mello.