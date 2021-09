Sono trascorsi appena due giorni da quando i riflettori si sono riaccesi sulla casa più spiata d’Italia e per una delle tre principesse, concorrenti di quest’edizione del GF Vip 6, si è già verificata una piccola disavventura, immortalata da un video che è diventato virale nell’arco di pochissimi minuti.

Nel filmato possiamo vedere Lucrezia e Soleil Sorge saltare sulla sedia e allontanarsi un po dal tavolo, mentre stanno cenando insieme agli altri compagni d’avventure. Si preannuncia già come un’edizione scoppiettante, dunque, questa del “Grande Fratello Vip 6”.

L’accaduto

Secondo alcuni vip della Casa si tratterebbe di un insetto, di uno scarafaggio, secondo Alex Belli di una farfallina, anche se dal video non si riesce a capire bene di quale esserino si tratti. Tutto si è consumato in pochi attimi, seminando urla e panico, per poi tornare alla normalità. La stessa showgirl Raffaella Fico, per sdrammatizzare, alla fine del filmato dice: “Tommaso non ha lavato bene l’insalata, mannaggia”.

Se la questione scarafaggio ha messo sul chi va là la principessa Lucrezia, si tratterebbe comunque di un episodio irrilevante se paragonato alle conseguenze cui potrebbero andare incontro un paio di inquiline, che avrebbero bestemmiato. Parlo di Soleil e Katia Ricciarelli. La prima, mentre mangiava un pacchetto di patatine assieme a Gianmaria Antinolfi, si è lasciata andare ad un commento che non è piaciuto a tutti….commento che alcuni utenti del web hanno classificato come imprecazione e altri come intercalare.

Le regole della nuova edizione

Le regole quest’anno saranno ancora più severe, come spiegato da Alfonso Signorini su “Tv Sorrisi e canzoni”, ma bisognerà tener conto di tanti fattori. “C’è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico.Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione”.

E ancora: “Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite”, aveva detto il conduttore e direttore di “Chi” all’indomani della partenza del “GF Vip 6”. Dunque? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.